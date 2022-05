"El resultado final no es lo que queríamos": Rafael Dudamel tras el empate contra Santa Fe

Deportivo Cali igualó 1-1 ante Santa Fe en el estadio de Palmaseca por la fecha 19 de la Liga. El equipo 'Azucarero' no ha podido volver al triunfo en su casa.



"Siempre va a ser importante ganar, era lo que más deseábamos hoy (sábado), ir llevando el partido y mantener el cero en nuestro arco. No pudo ser así, sin embargo, después del penal lo empatamos rápidamente y ya ellos se fueron desgastando", comentó Rafael Dudamel.



Los verdiblancos salieron a la cancha en este enfrentamiento con una nómina alterna. El equipo estuvo colmado de varios canteranos.



"El resultado final no es lo que queríamos todos, veníamos trabajando muy bien con este equipo alterno, el nivel de las practicas me hacía generar una gran expectativa. En el 1x1 y las formas en las que llevamos el partido me hace ver que hay en nuestro talento canterano un futuro muy promisorio", expresó Dudamel.



Por último, el técnico venezolano destaca los positivo de este encuentro contra los 'Leones', pese al ya estar eliminado.



"Nos deja la oportunidad de seguir aumentando la competencia interna, el que Juan José aparezca ahora a disputarde un puesto con Franco, que Montaño pueda ser una alternativa junto a Tello, Caldera sigue creciendo"