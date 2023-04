“El ‘profe’ no se siente bien, esa es la verdad”: Sergio Herrera tras la ausencia de Pinto post partido

En la noche del miércoles, Deportivo Cali volvió a perder en la Liga colombiana, esta vez contra el Deportivo Independiente Medellín por el resultado de 3-0, en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 13 del primer semestre.



En la cual, el cuadro Verdiblanco tuvo nuevamente una deplorable actuación, que complica cada vez más su situación en la tabla de posiciones de la Liga y en la zona del descenso.



En la rueda de prensa posterior al compromiso, hubo una novedad. No asistió como es habitual el técnico Jorge Luis Pinto y en su lugar, compareció el asistente Sergio ‘Barranca’ Herrera, explicando que el entrenador santandereano “no siente bien”, dejando entrever, que tanto afectó este resultado negativo y que deja en vilo su continuidad con el equipo.



Herrera expresó que esperan mejorar para revertir la situación: “Estamos trabajando, el profe insiste en el día a día que se tiene, esperamos mejorar y salir rápido de la situación en la que estamos”.



Claramente están muy angustiados por el presente del equipo: “Es demasiado preocupante para todos nosotros, en el día a día y en el trabajo estamos buscando darle mayor seguridad al jugador y mantener la autoestima arriba. Hay que salir rápido de este momento”.



Piensa que Pinto seguirá al frente del equipo: “No creo que el profe esté pensando renunciar, todos creemos que no es así. Es difícil esa situación, a todos nos duele por la situación del club, no gozamos de un buen presente”.



Seguidamente aclaró que: “Ante una derrota 3-0 como voy a decir que hay algo bueno, me van a decir loco. En este momento vamos a pensar que se hace, nos duele que no se haya podido redondear el trabajo, que se puede hacer con un triunfo”.



El próximo sábado, Deportivo Cali recibirá de local al Unión Magdalena por la fecha 14, en su estadio en Palmaseca.



Estadísticas del partido entre Medellín y Deportivo Cali por la fecha 13 de la Liga: