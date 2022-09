El juego del Deportivo Cali ante Cortuluá, el ultimátum para Máyer Candelo

El partido de este miércoles enla tarde (2:00) contra Cortuluá, en el estadio Doce de Octubre, parece definir la suerte de Máyer Candelo en el banco del Deportivo Cali: si gana, continúa como entrenador de los Azucareros. Si pierde, se va sin indemnización.



El lunes en la noche, la suerte de Candelo ya estaba decidida. El técnico no continuaba, debido a su pésima campaña en la Liga, a pesar de que una semana atrás había sido respaldado por el comité ejecutivo en pleno.



Sin embargo, a última hora la historia tomó otro rumbo. Al parecer, Máyer no acepta las condiciones de su salida y los directivos aducen que no tienen dinero para indemnizarlo, acogiéndose a una cláusula que habla de dos meses de pago si se va, aunque su contrato fue firmado por un año y medio. Y acogiéndose, además, a que el propio Candelo había manifestado que no le interesa el dinero y que se iría de la institución cuando los directivos lo decidieran.



Otras versiones apuntan a que Máyer se iría por su propia cuenta este mismo miércoles si pierde contra Cortuluá, equipo al que entrenó en la B, por la fecha 13 de la Liga.



“Candelo firmó un contrato con una cláusula que dice que si el Cali quiere cortar el vínculo, solo le tiene que pagar dos meses de sueldo y le puede terminar el contrato. Hoy, después de 12 partidos, un solo triunfo y 26 goles en contra, Máyer está alegando la invalidez de esa cláusula y dice que no se va hasta que no le paguen la totalidad de su contrato, que es de año y medio”, le dijo una fuente a El País.



Previamente, luego de la derrota con Millonarios en Bogotá, Máyer había afirmado: “Soy consciente de que si mañana me quieren llamar, no habrá problema de plata ni de nada, solo saldré y me iré”.



El País conoció, de otro lado, que el acuerdo al que habrían llegado, finalmente, es que el partido contra Cortuluá se asoma como un ultimátum para el entrenador. “Si no gana, él renuncia”.

El duelo

Cortuluá y Deportivo Cali llegan a este partido por la fecha 13 como los coleros de la Liga. Los tulueños son últimos con 6 puntos y los Azucareros penúltimos, con 8 unidades.



Ambos equipos urgen de los tres puntos. Los locales para no mirar más de cerca el descenso y los visitantes para no empeorar su crisis deportiva y quedar en riesgo el próximo año.



Para este compromiso, Máyer deberá corregir los errores que cometió contra Atlético Nacional en la derrota 3-0 el domingo pasado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.



En aquel juego, el entrenador verdiblanco jugó con una línea de tres defensas con Germán Mera, Adrián Palacios y José Caldera, y dejó en el banco al argentino Guillermo Burdisso. Y, además, puso como carrileros a Kevin Velasco y Yony González, quien sufrió las constantes arremetidas de Nacional por su costado.



Se prevé, entonces, que para el juego en el Doce de Octubre, el Cali recupere su defensa tradicional con Mera y Burdisso como pareja de centrales y por las bandas estén Aldaír Gutiérrez y Cristian Mafla.



Teófilo Gutiérrez y Ángelo Rodríguez, por supuesto, tendrán que ser de la partida. Y Carlos Lucumí.



En la Liga, Máyer y sus jugadores han enfrentado 12 partidos, de los cuales han perdido 6, empatado 5 y perdido uno. Han marcado 16 goles y han recibido 26, lo que los convierte en la valla más vencida.



Cortuluá, por su parte, tendrá técnico encargado en el banco, Fernando Velasco, tras la salida de César Torres por los malos resultados.



Los tulueños, las más opcionados a descender, vienen de caer 3-2 contra Envigado y urgen, como el Cali, de los tres puntos.

La Ficha

Estadio: Doce de Octubre (Tuluá)

Hora: 2:00 p.m.

Árbitro: John Hinestroza



Probables formaciones

Cortuluá: Ernesto Hernández, Cristian Mosquera, Stiven Valencia, Julián Millán, Fabio Delgado, Brayan Cundumi, Jean Colorado, Máikol Herrera, Wílder Guisao, Kazalan Suárez, Alexis Castillo.

DT: Fernando Velasco (e)



Deportivo Cali: Miguel Sánchez, Germán Mera, Guillermo Burdisso, Aldaír Gutiérrez, Cristian Mafla, Jimmy Congo, Enrique Camargo, Kevin Velasco, Teófilo Gutiérrez, Carlos Lucumí, Ángelo Rodríguez.

DT: Máyer Candelo