El invitado en La Tocata: Adrián Parra confiesa cuál es el objetivo del Deportivo Cali en la Liga

Uno de los jugadores más destacados de la última semana en el fútbol colombiano, es el delantero del Deportivo Cali Adrián Parra, quien en los dos últimos partidos con su equipo dio una asistencia y marcó dos goles, donde uno de ellos fue el tanto del triunfo contra Deportes Tolima en Ibagué, para sumar la primera victoria en la presente campaña de la liga.



El antioqueño de 26 años habló con ‘La Tocata’ de El País en su Facebook Live, sobre su vinculación y actualidad con el conjunto verdiblanco.



“En realidad la llegada al Cali fue muy sorpresiva, de un momento a otro. Pero en el instante que me dijeron de poder venir aquí, me puse muy contento y aún lo estoy por estar acá”, señaló.



Sobre la presión de llegar a un equipo importante de Colombia y de la situación que pasa en este momento el equipo, el delantero dijo que “contamos con eso, pero cada día hemos venido trabajando de la mejor manera, para afrontar cada partido con mucha humildad”.



Destacó que los goles volvieron al equipo: “gracias a Dios se pudo marcar en los dos partidos, de igual manera, el tema de los goles es algo complejo, porque obviamente como delantero todos queremos meterla, pero sabemos que es en su tiempo; no perdemos la fe y gracias al trabajos que hemos venido haciendo, fue muy importante para que no solo yo, sino también mis compañeros, vayamos tomando confianza con el tema del gol”.



Parra ve al grupo para grandes cosas en este torneo: ‘sabemos que el Deportivo Cali es un equipo muy grande, con una gran hinchada y creo que este año tenemos objetivos como primeramente entrar a los ocho y pelear el campeonato, que son las metas trazadas desde lo grupal. Entonces toca seguir trabajando con mucha humildad’.



Reveló que ha podido aprender del técnico: “el profe me ha enseñado mucho el tema táctico, he aprendido también la manera de posicionarme en la cancha, de cómo romper al espacio; son muchas cosas que he aprendido del profe y espero seguir aprendiendo mucho más, porque sabemos todo lo que significa él, con la experiencia que tiene en toda su carrera y espero seguir absorbiendo todo lo que tiene para enseñarnos”.



En cuanto al partido en Ibagué, aseguró que siempre mantuvieron la esperanza de ganarlo.



“Obviamente sabemos que desde el principio cuando Tolima marcó, dejó un sin sabor para todos, pero conseguimos el empate y como estaba jugando el equipo, todos sabíamos que lo podíamos ganar, no dejamos de ir al frente, que es lo que el profe nos ha pedido siempre”.



Parra seguramente volverá a tener participación este miércoles con el Cali, cuando enfrenten de local al Pereira, por el juego aplazado de la fecha 1.