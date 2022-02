"El grupo está golpeado, sentimos vergüenza por los resultados": Rafael Dudamel habló por el Deportivo Cali  

Deportivo Cali no levanta cabeza. El equipo campeón de Colombia cayó en su casa ante Millonarios y ahora es el colero de la Liga. Los 'azucareros' solo han hecho 3 puntos de 18 posibles.



"El grupo está golpeado porque siente vergüenza por los resultados que no estamos pudiendo alcanzar, pero es un grupo maduro, de carácter, lo que les he pedido es que tengan cara levantada, porque si algo tienen estos muchachos es autoridad moral para salir y poner la cara, no solo por el título alcanzado sino también por la forma en cómo se entrenan a diario", declaró Dudamel.



Además, el entrenador azucarero invitó de nuevo a la polémica al referirse sobre el tema arbitrario de cada partido.



"No tenemos excusas pero si puedo decir que nos están manoseando, hoy ante la mas mínima acción nos amonestaron, el arbitraje no puede perder la imparcialidad", sentenció el técnico venezolano.



Por último, Rafael Dudamel hizo una reflexión sobre lo que se está viviendo con el equipo campeón de Colombia. Millonarios ganó por primera vez en el estadio Deportivo Cali y el verdiblanco es el último en la tabla de posiciones.



"Esta situación no la cambia un futbolista más, esto no es cuestión de individualidades, de momentos del fútbol, hace un mes todo nos salía todo bien y hoy no estamos ligando. Estamos con viento en contra, reconocemos el triunfo de Millonarios con mucha gallardía, ganó bien, no tenemos excusas, pero sí puedo decir que no me está gustando como nos están manoseando".