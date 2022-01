El futuro de Andrés Colorado estaría por fuera de Colombia y no en Deportivo Cali

Está decidido que el futuro del volante Andrés Colorado estará ligado a su paso al fútbol internacional. Luego de una gran campaña con Deportivo Cali donde alcanzó el título del segundo semestre del 2021, el mediocampista de 23 años continuará su carrera por fuera del país.

Colorado no seguirá vinculado al elenco verdiblanco ya que cuenta con varias ofertas internacionales, según lo manifestado por los directivos de Cortuluá, escuadra propietaria de los derechos federativos y económicos del jugador.

A pesar del interés de varios equipos del exterior, Deportivo Cali sigue haciendo gestión para contar con los servicios del mediocampista valleucaucano.

"Yo he llamado varias veces a 'Nacho' Martán para que nos deje a Andrés Colorado, tratar de persuadirlo, pero nos ha cerrado la puerta", comentó este martes el presidente caleño, Marco Caicedo, en charla con Antena 2 Cali.



En ese mismo sentido, el técnico Rafael Dudamel, se expresó ante la posibilidad de no contar más con Colorado en su equipo para una temporada donde pretende ser protagonista en la Liga colombiana y la Copa Libertadores. "Colorado no era del Cali y las expectativas de su club, son las de venderlo a Europa", indicó el estratega venezolano en comunicación con Win Sports.

A las oficinas de Cortuluá han llegado ofertas por el futbolista de ligas como la italiana, española, holandesa y portuguesa. De Suramérica tiene una posibilidad de marcharse a suelo brasileño.

Andrés Colorado adelanta por ahora trabajos de pretemporada con Cortuluá a la espera de definir su futuro.