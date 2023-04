Este lunes, La Tocata de El País tuvo un nuevo invitado, el reconocido periodista deportivo Mario Alfonso Escobar, mejor conocido como ‘Mao’ o el ‘Doctor Mao’, quien conversó sobre el América y Deportivo Cali, contó algunas anécdotas que ha vivido y comentó un poco sobre el presente y futuro de la ciudad de Cali.



El diálogo inició con la actualidad del equipo azucarero y se le preguntó ¿Por qué el Cali está en esta situación?



Creo que al Cali le falta peso, jugadores competitivos. Cali no tiene un jugador como Pimentel o como el ‘Pescadito’ Calero. Él se paraba en la mitad del campo a mandar; Víctor Ephanor con lo excepcional jugador que era, se le aflojaba el estómago cuando Junior venía a Cali, porque se tenía que enfrentar al ‘Pescadito’.



Lo que pasa, es que esto lo hacen los jugadores. Si no tienes jugadores, no puedes hacer absolutamente nada. Cuando Gabriel Ochoa llegó al América, le dijo a ‘Pepino’ que no tenía un 10 y él le respondió que no tenía plata. Después Ochoa le dijo que se quedara tranquilo y trajo a Alfonso Cañón.



¿Cuál fue el mejor Deportivo Cali que usted vio?

Cali tenía la particularidad que iba a todos los estadio del país a jugar como local, el equipo salia a ganar. El Cali daba espectáculo en toda parte. Es que tuvo jugadores como Roberto Álvarez, Gallego, Ferreira, Iroldo, Mario Agudelo Pérez, Miguel Loaiza, entre otros.



¿Cree que el Cali está en peligro de desaparecer?

No, no creo que desaparezca. No desapareció la ‘Mechita’. El uniforme del América lo lavaba una señora llamada Ofelia Ortiz, en la Loma de la Cruz. Lo pagaba Jorge Rojas, que tenía un taller de mecánica, donde hoy está el gimnasio Pablo Manrique, en el colegio Santa Librada. América vivía del aporte de unos dirigentes que le tenían amor y cariño al equipo.



¿Eso de que nadie pueda tener más de una acción en el Cali, es la raíz del problema?

No creo que nadie pueda tener más de una acción. Lo que pasa es que son ciclos, tienes que hacerle una recomposición, porque eso ya no funciona. Tienes que hacerle una inyección económica al equipo, para poder salir del déficit y poder contratar los jugadores que necesita el Cali para que pueda volver a ser competitivo.



¿Cómo puede salir el equipo de la crisis en la parte futbolística?

Tengo un concepto y esto para mi amigo Pinto. Los técnicos a veces se ponen caprichosos. Kevin Velasco, su gran actuación en el Deportivo Cali fue por la izquierda, llegó Daniel Mantilla y le dio la izquierda a Mantilla y Velasco por la derecha. ¡No te pongas terco, Pinto, esos tiempos ya pasaron! Tú eres el que manda, pero hay que ser flexible, la época de hoy no está para volverse tan radical en el manejo de los equipos.



¿Respalda a Pinto en el Cali?

Si los resultados no te acompañan, te tienes que ir. Otra anécdota sobre eso, en Medellín, ‘El Flaco’ Luis López era el técnico del Cali, terminó el almuerzo y Alex tenía una reunión con los jugadores y me quedé con el ‘Flaco’. Él me dijo que el equipo ya no reaccionaba y que se tenía que ir. Le renunció a Alex antes del partido contra Nacional. Después llegó Alex y le dijo que el problema no era él, los jugadores decían que era muy buena persona, un ‘pan dulce’ y el ‘Flaco’ le respondió que “les dijera a ellos que era un hijo de p***, pero que ganen”.



¿En qué momento se jodió el Deportivo Cali?

Son etapas, el fútbol, no el Cali. Antes era el gobierno de los dirigentes, hoy es el de los jugadores. Hoy los jugadores se la montaron a los dirigentes, ellos son los que mandan. Antes, los jugadores del Cali tenían que ir a Yumbo a visitar a Alex Gorayeb y si no tenían cita, los devolvía.

Antes la pelota estaba arriba y el negocio abajo, hoy es al contrario. Están acabando con la gallina de los huevos de oro.



¿Tulio Gómez sería un buen alcalde de Cali?

Primero, no sé si es candidato oficial o precandidato. Dicen que tiene un inconveniente para presentarse. Las cosas para que se den, uno las tiene que experimentar y más en la administración de una ciudad como Cali. Es que la ciudad cambió rotundamente, Se perdió la autoridad en la casa, como pretendemos tener autoridad en la calle.



Ahora no se corrige, se negocia en la casa. Tenemos que hacernos un examen de conciencia todos, para ver dónde están los problemas que tiene la sociedad. Cali sigue siendo un buen vividero, lastimosamente la ola de inseguridad se tomó las calles.



¿De las candidatas, a quién ve como favorita?

Las mujeres han avanzado mucho. Miyerlandi Torres hizo una gran campaña en la Secretaría de Salud. Me gusta el temperamento y carácter que tiene Catalina Ortiz. Diana Rojas no puede quedarse solamente en la denuncia, tiene que construir.