"El Deportivo Cali significa un lindo reto": Jorge Arias, figura de la zaga defensiva verdiblanca

Juan Carlos Pamo

A Jorge Enrique Arias de la Hoz solo le ha faltado meterse al arco. Conoce casi todas las posiciones en la cancha. Cuando era un muchachito, sus primeras patadas a una pelota se las dio como delantero, en las polvorientas canchas de su natal Valledupar. Y poco a poco fue retrasándose en el campo, hasta llegar a la zaga, donde ha brillado como futbolista y de donde, seguramente, no se moverá.



Fue su padre su primer referente en el fútbol. También, su primer entrenador. Orgulloso, Jorge Enrique dice, del otro lado del teléfono, que don Jorge Luis Arias fue un gran centrodelantero. “Me cuentan quienes lo vieron que era muy bueno, una fiera que hacía muchos goles, y los trofeos que tiene como futbolista aficionado lo corroboran. Pero lamentablemente un problema físico no le permitió llegar al profesionalismo”, afirma el defensa zurdo de 28 años, quien vino esta temporada al Deportivo Cali para acompañar al uruguayo Hernán Menosse en la pareja de centrales.



Con don Jorge Luis, el zaguero verdiblanco mantiene en permanente contacto. Se hablan antes y después de cada partido. El hijo escucha pacientemente los consejos de su padre, como seguramente lo habrá hecho en el juego del miércoles pasado, en Barranquilla, donde Jorge Enrique hizo un partidazo y fue elegido como la figura de la cancha en la victoria 2-1 del Cali sobre el Junior. Y como seguramente ocurrirá este lunes con el juego entre el líder de la Liga colombiana y Alianza Petrolera en Palmaseca.



Desde su casa, donde vive con su esposa Kitza Yadrid Coronel y su hijo Samuel, de 3 años de edad, el defensa azucarero habló con El País sobre su experiencia en el fútbol paraguayo, donde ganó cuatro títulos con el Olimpia y de donde vino para ponerse la verde, una camiseta por la que siente un gran respeto.

Llegó al Cali y rápidamente enchufó en el ensamblaje del equipo y conectó con la hinchada. ¿Cómo fue posible aquello?

El sistema que utiliza el profesor Alfredo Arias es un poco parecido al que tuve con un entrenador de Olimpia, Daniel Garnero, en el cual se destaca mi forma de jugar, que es salir desde el fondo con la pelota. Entonces, estoy acostumbrado a ese sistema y si te ponen a jugar, con mayor razón vas a encajar rápido en el equipo.



¿Por qué decide venirse del fútbol paraguayo, donde ha sido uno de los extranjeros más destacados?

Tuve la oportunidad de ganar tres títulos seguidos con Olimpia, uno de ellos con invicto, y el semestre pasado también fuimos campeones, pero no tuve tanta regularidad, no jugué tantos partidos como lo había hecho anteriormente, y se me presenta entonces la posibilidad de llegar al Deportivo Cali, lo que implicaba regresar a Colombia y eso me animó, porque quería jugar, ya con más madurez.

Y la tierra jala...

Sí, no solo por estar cerca de tu familia y amigos, sino porque uno busca la posibilidad de ser mas visible para un eventual llamado a la Selección Colombia, teniendo en cuenta que las eliminatorias apenas están comenzando. Esa es una de mis metas, seguir trabajando como lo he venido haciendo y que el llamado llegue por sí solo.



Tiene esa ilusión entonces de estar en los planes de Reinaldo Rueda...

Siempre está la ilusión de la Selección Colombia, el objetivo es trabajar bien, partido tras partido, que el técnico pueda apreciar acá en Colombia lo que estás haciendo y que se dé un posible llamado. Por el momento estoy tranquilo y hay que seguir por el mismo camino. Dios dirá si el llamado es pronto o en el futuro, pero la ilusión va a seguir siempre.

Usted le suma al Cali no solo seguridad en la zaga, sino la ejecución del tiro libre. De hecho, ya marcó en la Liga de esta forma contra Envigado...

Sí, me gusta cobrar tiros libres, pero no había tenido la suerte de que la pelota fuera adentro. Siempre pegaba en el palo, o salía ligeramente desviada, producía un rebote, hasta que se me dio en este partido y espero que vengan más goles de tiro libre.



Es su primer gol de tiro libre. Dio la impresión de que ya tuviera cancha en los cobros...

No, es la primera vez que marco de tiro libre. He anotado de media distancia, de cabeza, en rebotes, pero gracias a Dios contra Envigado se me abrió la puerta y voy a seguir buscando más goles de esa manera.

¿Cuál es el secreto de este Deportivo Cali que es líder de la Liga, marcha invicto, solo ha empatado un juego, ha marcado 8 goles y apenas ha recibido 2?

El Cali es un equipo humilde, de sacrificios y mucho trabajo, de jugadores con hambre por hacer las cosas bien, de jugadores jóvenes que se han tomado con nobleza el reto. Falta mucho camino por recorrer, hay que seguir por esa senda, porque vienen rivales mucho más difíciles, y paso a paso iremos apostándole al título.



Se decía que este Cali todavía no le había ganado a un grande, pero derrotó con categoría a Junior en Barranquilla, donde usted salió como la gran figura...

Contra Junior la figura no fui yo, la figura fue Marco, que entró y metió los dos goles de la victoria. Valencia y Robles hicieron un gran partido en la mitad. La figura fue el equipo completo, aunque los elogios los recibí yo. Me siento muy agradecido con mis compañeros por todo el sacrificio que hicieron en esa prueba de fuego que era el Junior. Pero falta y hay que seguir trabajando con la misma entrega y nobleza. Esto no es como comienza, sino cómo termina, y ahora viene Alianza.

Justamente sobre esto último que dice, la temporada pasada el Cali mostró el mejor fútbol y parecía un gran candidato al título, pero no le alcanzó para ser campeón. ¿Qué les ha dicho el profesor Alfredo Arias en ese sentido?

El profe nos insiste en mantener el mismo ritmo de trabajo y la mentalidad que tenemos, buscando sobrepasar esa frontera, que no nos quedemos en esa zona de confort que dan las victorias. Cuando ganas, muchas veces se ocultan los errores, pero hay cosas por corregir y debemos concentrarnos en eso. El rendimiento no será siempre tan alto, el reto es mantenerlo y seguir construyendo día a día el anhelo de salir campeones. El Cali significa un lindo reto, su hinchada es exigente y hay que ir por ese título.