El campeón necesita despertar: ¿Será la Copa Libertadores el punto de giro para el Deportivo Cali?

La Liga corre y la situación para el Deportivo Cali se hace mucho más compleja, al tiempo que se avecina un mayor reto para el campeón, como es la Copa Libertadores.



El jueves pasado, tras la derrota contra Deportivo Pasto en el estadio Libertad, al técnico Rafael Dudamel se le vio el ánimo por el piso, al punto que dio una lacónica declaración y se negó a responder las preguntas de la prensa.



Las estadísticas señalan que este es el peor comienzo de un campeón del fútbol colombiano. Los ‘Azucareros’ ocupan la última casilla con 3 puntos de 21 posibles. Han marcado 2 goles y han recibido 10, para una diferencia de -8.



En otras palabras, el Cali de Dudamel no es ni la sombra del que le ganó con categoría la Liga del segundo semestre del año anterior al Tolima.



“Ha sido un arranque inesperado y sorpresivo, tanto para nosotros, como para nuestra gente. Estamos atravesando una secuencia de derrotas inesperadas que nos lleva a analizar no tanto lo futbolístico, sino lo emocional”, expresó el entrenador venezolano luego de la derrota 2-0 con el Pasto.



“No creo que haya mucho para analizar desde lo futbolístico. Ustedes lo han visto muy claro. Son momentos de calentura, donde pasan varias cosas por la mente y hemos aprendido que, en caliente, es difícil e incorrecto saber qué decisiones hay que tomar”, agregó.



“Presento disculpas por no entrar en el habitual pregunta y respuesta. Quizá mi colega analizará, desde la alegría y la tranquilidad del triunfo, el partido. Espero que en otra oportunidad podamos conversar con calma”, concluyó Dudamel y se paró de la mesa.



¿Un margen de espera?

La incertidumbre reina en este oscuro panorama del Cali, que perdió hombres clave del título —Hernán Menosse, Darwin Andrade, Juan Camilo Angulo, Johan Valencia, Andrés Colorado y Hárold Preciado—, pero incorporó a nuevos jugadores —Guillermo Burdisso, Christian Mafla, Aldaír Gutiérrez, Sebastián Leyton, Hárold Mosquera y Yony González— en busca de defender con argumentos el campeonato y enfrentar la Copa Libertadores desde abril (el 23 de marzo será el sorteo).



Y la pregunta que todos se hacen es si habrá un margen de espera para Dudamel en el banquillo verdiblanco, cuando no andan bien las cosas en la Liga y se avecina el reto de la Libertadores.



“Más allá de que se perdieron jugadores importantes, la Copa es un reto para un equipo como el Deportivo Cali, que tiene una situación de mucha fragilidad en este momento. La Libertadores podría ser una vía de escape a lo que está pasando en la Liga”, expone el periodista Francisco Javier Vélez, de Espn.



“La administración futbolística de Dudamel por una mala Libertadores, más lo que está pasando en el torneo colombiano, sería nefasto”, agrega.



Para Pacho Vélez, “algo más pasa en el Cali, no solamente es cuestión de fútbol, hay algo que parece estar roto en el equipo, y no estoy tan seguro de que el solo hecho de jugar la Libertadores vaya a remendar lo que ahora estamos viendo con preocupación. La Copa, sin lugar a dudas, es el punto de giro para la era Dudamel en el Cali”.



Las palabras del analista de Espn infieren que al técnico campeón de la Liga aún le quedan créditos y hay que darle un margen de espera hasta la Copa.



Para el comentarista Campo Elías Terán Jr., de Win Sports, “la Libertadores es el gran objetivo del Cali. Y es la medida para ver si los refuerzos que llegaron y los jugadores que continuaron, además del técnico, dan la talla o no. La gran apuesta del equipo hoy debe ser la Copa, donde el campeón del fútbol colombiano tiene la misión de representar bien al país”.



Sin embargo, esa opinión no es generalizada. “Hace un mes y medio se estaba celebrando el título del Cali con algarabía y emoción, hasta con contradictores políticos subidos en el mismo barco. Y ahora el equipo está viviendo una situación caótica en resultados, sin antecedente alguno. Y esto, por supuesto, hace que cualquier técnico tambalee”, expone el periodista Carlos Arturo Arango, de Zona Libre de Humo.



“No sé si la Copa Libertadores sea un medidor para Dudamel, porque es más lejana que la misma Liga y allí hay más posibilidades de colapsar con la nómina verdiblanca. El termómetro para el técnico venezolano es el torneo doméstico si continúa en esta racha negativa”, argumenta ‘Petiso’.



Así las cosas, el Cali se encuentra en una encrucijada porque no ha sumado en la Liga para entrar a los ocho que disputarán el campeonato colombiano, y cuando comience su andadura en la Libertadores, seguramente estará con el agua al cuello y deberá decidir cuál debe ser su única apuesta. Algo que no estaba, por supuesto, en los planes de Dudamel.

Datos

Siete rivales ha tenido el Cali en lo que va corrido de la Liga.



Perdió en el estreno de su título 2-1 en su visita a Jaguares. Había empezado ganando con gol de Kevin Velasco.



Luego cayó en casa 0-1 con el Deportes Tolima, rival del título en diciembre. Posteriormente visitó a Medellín y cayó 2-0.



De regreso a su casa, en Palmaseca, consiguió su primera victoria, 1-0, contra Deportivo Pereira. Gol del chileno Sebastián Leyton.



En la quita fecha fue el patio de Envigado, que lo derrotó 1-0. En la sexta jornada cayó a manos de Millonarios 0-2. Y perdió el jueves contra el Pasto 2-0.