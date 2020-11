El balance claro de Alfredo Arias, técnico del Deportivo Cali, luego del empate ante el Caldas

Francisco Henao

Alfredo Arias, técnico del Deportivo Cali fue claro en su análisis después del juego que su equipo empató 1-1 con el Once Caldas.



"Lo pudimos ganar, pero también lo pudimos perder", señaló el timonel del equipo azucarero, al recordar las opciones que tuvieron ambos equipos durante los 90 minutos.



Arias precisó que la lluvia y el estado del campo no ayudaron mucho para un buen espectáculo.



"No pudimos hacer lo que queríamos o teníamos planificado porque la lluvia y el estado del campo no ayudaron. Nos enfrentamos a un rival muy difícil, fue un partido muy disputado hasta el último minuto. Hasta el gol nuestro impusimos lo que vinimos a hacer, pero no fue fácil porque el balón no corría como debía ser", señaló Arias.