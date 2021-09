Dimayor sancionó al Deportivo Cali con juego a puerta cerrada frente a Nacional por Copa

La División Mayor del Fútbol Colombiano a través de la resolución 041 del campeonato confirmó que el Deportivo Cali fue sancionado por el mal comportamiento de sus hinchas en los cuartos de final vuelta, frente al América de Cali.



"El informe arbitral, indicó en cuanto al comportamiento del público y en cuanto al lanzamiento de objetos, tipificado en el numeral 4, art. 84 del CDU de la FCF, lo siguiente: “Malo. Durante el transcurso del juego y especialmente en los lanzamientos de esquina que ejecutaba América el público lanzaba objetos como llaves, monedas, botellas plásticas, etc", se lee en la resolución.



Sobre la sanción indicaron: "El Comité Disciplinario de Campeonato de DIMAYOR impone una sanción al Club Asociación Deportivo Cali con suspensión de una (1) fecha de la plaza completa cuando actúe en condición local en el siguiente partido por Copa BetPlay 2021, y multa de siete millones doscientos sesenta y ocho mil doscientos ocho pesos ($ 7.268.208), de conformidad con los numerales 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF".



Sin embargo, el Deportivo Cali podrá contar con asistencia de público bajo unas condiciones especiales que dictó el comité.



"Se ha valorado que el Club Asociación Deportivo Cali el próximo partido que disputaría sería el 06 de octubre de 2021 por la semifinal de la Copa BetPlay2021, en aras de fomentar el fútbol y la prevención de violencia en los estadios, de manera pedagógica el Comité Disciplinario de Campeonato de DIMAYOR, permitirá que asistan menores de edad al estadio".



Las condiciones para que los menores de edad ingresen al estadio son las siguientes:

​

1. Solo se permitirá el ingreso de menores entre los siete (7) a las doce (12) años, en compañía de un (1) adulto responsable.



2. La asistencia no tendrá costo alguno, por lo que no se podrá cobrar dinero por la entrada o la asistencia del menor de edad y de su único acudiente.



Finalmente, en la misma resolución se ratificó la sanción de dos fechas para Teófilo Gutiérrez por la expulsión en el juego de vuelta frente al América, lo que impedirá su actuación en las semifinales frente Atlético Nacional.