Deportivo Cali visita a Bucaramanga con la necesidad de volver a la victoria 

Alejandro Cabra Hernandez

En el estadio Alfonso López de Bucaramanga, Deportivo Cali (6:05 p.m.) espera encontrarse de nuevo este jueves con la victoria, que le ha sido esquiva en las últimas seis fechas de la Liga.



Gracias a la buena cantidad de puntos que hicieron en el comienzo del torneo, los ‘azucareros’ han permanecido siempre en el grupo de los ocho equipos parcialmente clasificados, pero se olvidaron de ganar y esa sequía de victorias ha prendido las alarmas sobre lo que puede ser el remate de la Liga.



Ante Bucaramanga, el técnico uruguayo Alfredo Arias planteará seguramente un juego ofensivo, como es su costumbre, pero anhelando que esta vez el equipo regrese al gol y que ello pueda significar un triunfo.



El Cali viene de empatar 0-0 en su estadio frente al Deportes Tolima, rival con el que cinco días atrás había caído 3-0 en Ibagué, en el duelo de ida de la fase previa de la Copa Suramericana.



Ya son tres los juegos que el equipo verdiblanco acumula sin vulnerar la puerta contraria por Liga (ante Once Caldas, América y Tolima) y en los 13 partidos que ha disputado en el torneo ha marcado un total de 11 goles, menos de un tanto por cotejo.



En el delantero uruguayo Gastón Rodríguez, pedido por el técnico Arias, parecen estar cifradas las esperanzas de gol del conjunto ‘azucarero’.



El charrúa pudo ya aparecer contra Tolima en los dos juegos —el de Liga y el de Suramericana— y tendría la posibilidad de estar de nuevo como inicialista este jueves.



Si bien los ‘leopardos’ no han tenido un buen nivel, en las últimas fechas han repuntado, bajo las órdenes del experimentado Luis Fernando Suárez, y no serán un rival fácil, pues urgen de una victoria en sus aspiraciones de meterse al grupo de los 8.



El conjunto de Suárez viene de derrotar 3-1 en su visita a Alianza Petrolera.



El Cali tendrá la ausencia obligada del capitán y lateral derecho Juan Camilo Angulo, expulsado el domingo pasado contra Tolima, y podría regresar Marco Pérez. Jhon Vásquez y Carlos Robles estarán ausentes por dolencias musculares.