"Deportivo Cali tiene entre ceja y ceja el trofeo de campeón": Dudamel luego del triunfo ante Nacional

El técnico Rafael Dudamel consiguió su tercera victoria en los cuadrangulares de la liga ante Nacional.



"Sabíamos que se jugaban el todo o nada y por eso debíamos controlar el juego por dentro. Luego, con el 4-2, ellos circulaban muy bien la pelota y nosotros tuvimos una lectura clara de los tríos que podían hacer por las bandas. Cambié al 4-3 para anticiparme a lo que se venía", dijo el técnico 'azucarero'.



Deportivo Cali sorprendió y desde el princió anunció que quería conseguir el triunfo. Luego, iba a llegar el primer gol tempranero.



"No me sorprende, los veo entrenando todos los días y veo como solo tienen entre ceja y ceja el trofeo de campeón. Son profesionales que saben competir", compartió Dudamel.



Sus jugadores se encuentran en un buen rendimiento consiguiendo objetivos como el triunfo en Medellín y estar a un paso de la clasificación a la final.



"Hemos tratado de hacer sentir queridos a los jugadores y luego les dije que no perdían nada con corresponderle a la afición que hace un esfuerzo y así hemos fortalecido el vínculo", aseguró el técnico Dudamel.



Ahora el Cali después de un proceso con el técnico Dudamel se encuentra a un paso de la final. Este sábado enfrentar a Junior y conseguir los objetivos planeados desde su llegada.



" Cali estaba fuera de los 8, pero no estaba eliminado. Debo agradecerle al presidente y la junta por creer en mí, pero aprovecho para hacerle un reconocimiento al profesor Alfredo Arias, quien comenzó a construir esto que estamos logrando", comentó Dudamel.