Deportivo Cali solo piensa en ganar ante Atlético Nacional para clasificar a 'playoffs'

Alejandro Cabra Hernandez

Tras la eliminación en la Copa Suramericana a manos del Tolima, al Deportivo Cali solamente le queda un objetivo en este primer semestre del año: clasificar a las finales del campeonato local.



Para lograrlo, los dirigidos por el técnico uruguayo Alfredo Arias necesitarán vencer este sábado, en Palmaseca, al encopetado Atlético Nacional, que llega como el líder del fútbol colombiano.



A dos fechas del cierre del ‘todos contra todos’, el Cali se encuentra en la sexta posición de la tabla con 28 puntos y una diferencia de gol de 6, por lo que un triunfo en casa frente a los verdolagas les permitirá clasificarse a la fase final del torneo con una fecha de anticipación.

¿Cómo vencer a Nacional?

Para encarar el crucial juego de este sábado, la mayor fortaleza que tendrán los azucareros estará en que sus principales jugadores llegarán al partido descansados.



Entre semana, Arias enfrentó al Tolima con una nómina llena de suplentes, prácticamente dando a entender que el objetivo del equipo esta semana es derrotar al verde paisa.



Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade, Andrés Colorado, Jhon Vásquez, Gastón Rodríguez y Ángelo Rodríguez serían de la partida para enfrentar a un conjunto verdolaga que vendrá desgastado por su participación en la Copa Libertadores.



“Los que no jugaron ante Tolima fue porque tenían fatiga y debían recuperarse. Y también logramos darle minutos a Vásquez (que venía de una lesión) y a Gastón”, explicó el entrenador de los azucareros.



Con una nómina fresca, el Cali estará obligado a hacer lo que mejor sabe para derrotar a su rival: quitarle el balón y utilizar la explosión de sus atacantes para ganar los duelos por los costados y llegar a posición de gol.



Una vez en el área, los delanteros deberán tener la misma efectividad mostrada en la pasada fecha de la Liga, en la que vencieron 5-2 a un equipo tácticamente sólido como la Equidad.



“Considero que este partido es importante para que el Cali recupere su memoria futbolística de local. Hay muchos ingredientes para que el equipo salga a hacer un buen partido, porque si gana no solo clasifica, sino que alcanza en el liderato a Nacional”, opinó Armando Carrillo, exfutbolista y campeón con los azucareros en el 2005.



Por su parte, el periodista Marino Millán aseguró que vencer a los verdolagas no es una misión imposible.



“El Cali debe recobrar la solidez defensiva y también generar fútbol. Pero lo más importante es que el equipo debe tener el espíritu de no ceder más puntos en casa”, indicó Millán.



Así las cosas, los verdes esperan asegurar su clasificación para soñar con el título de mitad de año.