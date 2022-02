Deportivo Cali se sacudió y logró su primera victoria del campeonato frente al Pereira

Deportivo Cali pudo celebrar su primera victoria de la Liga, luego de derrotar 1-0 a Deportivo Pereira por la cuarta fecha del torneo, en el estadio azucarero.



Tuvieron que pasar tres fechas sin sumar un solo punto para que el campeón finalmente despertara y anunciara que la defensa de su trono ha comenzado.



Hubo impotencia del equipo verdiblanco hasta el minuto 39 del primer tiempo, cuando el chileno Sebastián Leyton celebró su primer gol en el fútbol colombiano.



Fue un remate preciso con el borde externo de la pierna derecha, tras un cobro de un tiro de esquina y un rechazo defectuoso de la defensa matecaña. El chileno ubicó la pelota en un ángulo difícil para el arquero Harlen Castillo.



El gol pareció darle aires nuevos al Cali, que buscó inmediatamente ampliar la diferencia y pudo hacerlo por medio de Ángelo Rodríguez cuando expiraba la primera parte, pero Castillo logró salvar su valla.



Fueron sosos los primeros minutos de la etapa inicial, a pesar de que el conjunto azucarero era el que tomaba la iniciativa para atacar un ordenado Pereira, hasta que llegó el gol. Pero antes, Jhon Vásquez había estado cerca de abrir el marcador de un cabezazo que pasó cerca del poste derecho.



En la parte complementaria, el Cali siguió con el dominio y la iniciativa. Y estuvo a punto de ampliar el marcador recién reanudado el juego.

Sin embargo, Pereira no claudicaba en busca del empate y hacía transiciones largas para llegar pronto al arco caleño. Un remate de media distancia de Jhonny Vásquez pasó muy cerca del palo derecho de Humberto Acevedo.



También de media distancia lo intentó Leyton, quien exhibió su buena pegada y se fue relevado en el minuto 79 para el aplauso, dándole paso a Michael Ortega.



El visitante tuvo el ingreso de Santiago Montoya y eso le dio un revulsivo al Pereira, que generó llegadas de peligro, como una que se estrelló en el palo tras intervención de Acevedo.



Aunque estrecha la victoria, el triunfo le dio nuevo oxígeno al campeón del fútbol colombiano, que arrastraba en su espalda con tres fechas sin sumar un solo punto.



Los azucareros esperan el debut de Guillermo Burdisso en la defensa y la llegada del lateral Cristian Mafla, además de un reemplazo del goleador Hárold Preciado.



En la próxima fecha, el Cali, con sus primeros tres puntos, visitará el sábado a Envigado a las 4:05 de la tarde.



La fecha 4:

La jornada continúa hoy con los partidos La Equidad Vs. Águilas Doradas (2:00 p.m.), Unión Magdalena Vs. Deportivo Pasto (4:05 p.m.), Jaguares Vs. Patriotas (6:10 p.m.) y Atlético Nacional Vs. Deportes Tolima (8:15 p.m.).



La fecha cerrará mañana con los duelos Cortuluá Vs. América (4:00 p.m.) y Once Caldas Vs. Independiente Medellín (8:00 p.m.).



La quinta jornada comenzará el sábado con el partido entre Envigado y Deportivo Cali, las 4.05 p.m. El domingo habrá otros seis partidos y América recibirá el lunes a Santa Fe (8:15 p.m.)