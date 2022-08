Deportivo Cali sale en busca de su primera victoria en casa ante Jaguares por la Liga

Con la consigna de empezar este jueves una seguidilla de cinco triunfos , Deportivo Cali enfrentará esta noche a Jaguares en el estadio azucarero, por juego aplazado de la fecha 1 de la Liga colombiana.



Ayer, el técnico Máyer Candelo entregó declaraciones a la prensa, en las que anunció que el objetivo será ganar los próximos cinco partidos en el calendario, incluido el clásico frente al América en el estadio Pascual Guerrero, el domingo 4 de septiembre.



“Nos soñamos ganando estos cinco partidos que tenemos en Cali”, afirmó el entrenador verdiblanco.



Aparte de Jaguares, Cali enfrentará el lunes 29 de agosto a Unión Magdalena, luego vendrá el clásico, posteriormente recibirá a Bucaramanga y finalmente, a Pasto. Su siguiente partido será como visitante contra Atlético Nacional en Medellín.



Con respecto a la recuperación de ‘Teo’, Candelo afirmó: “Entrenó hoy (ayer en la mañana) un rato a la par del grupo para ver cómo se sentía. Esperamos hasta mañana (hoy) para ver cómo está”.



Sobre el presente del equipo, que aún no gana en la Liga y tiene apenas 2 puntos en la tabla luego de seis partidos, Máyer expresó: “Se ha hecho difícil tener una regularidad o un equilibrio en todas nuestras líneas, porque hay un día que hay expulsiones, hay otro que hay lesionados y no hemos podido trabajar desde que llegamos hasta hoy con un equipo completo. Nos hemos encontrado con muchas lesiones y no podemos tener esa regularidad que deseamos”.



“Burdisso ya está entrenando, pero nos toca irlo llevando poco a poco para no lastimar su trabajo de recuperación. Caldera tuvo un trauma y se lastimó su rodilla. Mafla viene de su recuperación, no pudo hacer una buena pretemporada y hay que tenerlo con algodones. Faby ha venido trabajando, se ha acomodado a lo que queremos y de a poco los vamos a tener al 100%”, dijo Candelo.



Con respecto al rival de esta noche, manifestó: “Todo el mundo sabe lo que es Jaguares, un equipo aguerrido, intenso, que se defiende muy bien y te contragolpea, porque tiene buenos jugadores como Rojas, Viveros, Tapia y Quintero. Es un equipo que lo hemos mirado bien”.

Ficha técnica

Estadio: Deportivo Cali (Palmaseca)

Hora: 7:30 p.m.

Árbitro: Héctor Rivera



Probables formaciones

Deportivo Cali: Humberto Acevedo, Aldaír Gutiérrez, Adrián Palacios, Germán Mera, Christian Mafla, Jimmy Congo, Carlos Robles, Kevin Salazar, Kevin Velasco, Ángelo Rodríguez, Óscar Segura.

DT: Máyer Candelo



Jaguares: Jorge Soto, Hárold Gómez, Iván Scarpetta, Duván Viáfara, Mauricio Castaño, Elián Villalobos, Jhonier Viveros, Rafael Bustamante, Nelino Tapia, Pablo Rojas, Ómar Duarte.

DT: Grígori Méndez.





Datos

Deportivo Cali viene de empatar 4-4 contra Alianza Petrolera en Barrancabermeja.

Hasta el momento, los ‘Azucareros’ no han ganado ni un partido en este torneo.

Jaguares, por su parte, viene de perder 2-0 en la casa de Millonarios, líder de la Liga.

El equipo verdiblanco urge de una victoria para comenzar a enderezar su camino en el torneo, en el que se estrena Máyer Candelo como entrenador del club azucarero.