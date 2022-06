Deportivo Cali pegó primero en la final de la Liga femenina ante el América en Palmaseca

Deportivo Cali pegó primero en la ida de la final de la Liga Femenina Colombiana, al derrotar este jueves 2-1 al América en el estadio azucarero, a falta de 90 minutos para conocer las campeonas, lo que se definirá el domingo próximo en el Pascual Guerrero.



Apenas transcurrían dos minutos de juego y ya se veía a las ‘Azucareras’ con una actitud arrolladora en su casa. Y fue de esa manera como se abrió el marcador, tras una serie de rebotes en el área roja, luego del cobro de un tiro libre indirecto. Tatiana Ariza estaba bien ubicada y, sin marca, supo sacar un zapatazo para vencer la valla de Natalia Giraldo.



El Cali encontraba en una Linda Caicedo inspirada su mejor apoyo para conducir el ataque a la puerta visitante y el partido tenía en esos primeros minutos un ritmo intenso en el que sucumbía el América, que no podía hacerse a la pelota.



Solo hasta el minuto 16 se sacudieron las ‘Escarlatas’ con un tiro libre de Diana Ospina que besó el horizontal. América carecía de ideas y sus intentos de juego ofensivo eran atropellados, porque Catalina Usme, Diana Ospina y Wendy Bonilla no aparecían con propiedad.



Mientras tanto, el Cali, cada que se arrimaba a la cabaña roja ofrecía peligro, no con tanta claridad, pero inquietaba a la zaga visitante, que se veían imprecisa y apresurada.



Sobre los minutos finales del primer tiempo, las americanas reaccionaron, tuvieron tranquilidad y generaron algo de riesgo en el arco azucarero, incluida una jugada que fue reclamada como penal contra Íngrid Vidal. Pero las acciones fueron bien controladas por las zagueras locales.



Vinieron más goles

Luego de irse a las duchas con el 1-0 a favor, las jugadoras caleñas comenzaron la etapa complementaria con la intención de alargar la diferencia. Y lo lograron en el minuto 49, gracias a un disparo de tiro libre de la defensora Jorelyn Carabalí, gol en el que tuvo algo de complicidad la arquera roja.



Pero América no claudicaba y obtuvo el descuento en un tiro de esquina en el que la defensa Fabiana Yantén conectó un cabezazo para el descuento, ante la mala salida de la portera verdiblanca, en el minuto 53.



Ese gol les dio bríos a las jugadoras americanas, que buscaban el empate.

Las rojas comenzaron a dominar el juego, cada vez se acercaban con más peligro a la puerta local y el Cali perdía seguridad en la zona defensiva.

Un tiro libre de Diana Ospina obligó a Stéfany Castaño a estirarse y evitar el empate, que parecía inminente.



América insistió en busca de la paridad con disparos de Catalina Usme de media distancia con pelota quieta o a veces con balones aéreos, pero no pudo concretar el empate, a pesar de estar por encima de las locales en ese segundo tiempo.



Al final, las ‘Azucareras’ se quedaron con la victoria, pero la final está abierta.



La vuelta será el próximo domingo en el estadio Pascual Guerrero a las 5:05 de la tarde, en casa del América, donde se definirá si son las rojas las que regresan al trono de la Liga Femenina Colombiana o se mantienen las verdiblancas en la silla de las campeonas.