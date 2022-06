Deportivo Cali: la llegada de Ítalo Montaño, una nueva polémica

Deportivo Cali comenzó mal el segundo semestre de la temporada al empatar 0-0 contra Melgar en la ida de los octavos de final de la Copa Suramericana, y al resultado, que lo deja en incómoda posición para clasificar, le sumó una nueva polémica.



En la rueda de prensa del miércoles en la noche, luego del partido con el conjunto peruano, un periodista le preguntó al técnico Rafael Dudamel por la llegada del atacante colombiano Ítalo Montaño, y el entrenador azucarero respondió que no tenía información sobre este jugador.



“No lo pedí. Antes, la decisiones de ese tipo se hacían de manera consensuada”, afirmó el timonel venezolano.



Horas antes de la declaración de Dudamel, el vicepresidente del Cali, Luis Fernando Mena, dijo que Ítalo Montaño “es un extremo de 23 años, el cual, si firmamos y logramos los acuerdos, nos quedamos con el 80 %”.

¿Quién es Ítalo Montaño?

El jugador, de perfil zurdo, había llegado inicialmente para Atlético Bucaramanga, procedente de la segunda división del fútbol de Croacia, donde actuó con el Sesvete. Allí jugó 16 partidos, 14 de ellos como titular, y marcó 5 goles.



Su último partido en la liga croata fue el 1 de abril pasado y el último gol lo marcó el 19 de febrero de este mismo año.



A pesar de ser colombiano, nunca ha competido en la liga local, pues partió muy pronto para Europa, donde jugó para Santa Clara, Operário, Leixoes y Olhanense, de la segunda división de Portugal, en un lapso de tres años.



Luego de jugar en Croacia, Ítalo aterrizó en Bucaramanga y con el equipo ‘leopardo’ alcanzó a presentar exámenes médicos, pero a última hora hubo un cambio de planes y el jugador terminó en el Cali.



El presidente de la institución, Marco Caicedo, le dijo a El País que el jugador llegó porque fue una buena oportunidad para contratar un extremo, posición que necesita el equipo.



“En la punta extrema, el profesor manifestó que necesitaba un refuerzo y ante la latente salida de John Vásquez (para el fútbol de Brasil), a nosotros se nos presentó una oportunidad para traer a Ítalo Montaño”, precisó Caicedo.



El máximo dirigente verdiblanco agregó: “Tratamos de traer a Dayro Moreno del Bucaramanga, no se pudo, y este jugador, Ítalo, era apetecido por el mismo equipo y un club ecuatoriano. Es un futbolista fuerte, alto, de buena pegada, rápido, buena saltabilidad, dinámico y joven, y vimos en él una oportunidad para suplir la necesidad que manifestó el profesor Dudamel”.



El semestre pasado llegaron al Deportivo Cali como refuerzos los defensas Guillermo Burdisso, Aldaír Gutiérrez, Miguel Nazarit y Christian Mafla; el volante Sebastián Leyton y los atacantes Yony González, Hárold Santiago Mosquera y Agustín Vuletich.



Burdisso, Gutiérrez, Mafla, González y Mosquera han sido utilizados por Dudamel, unos con mejor nivel que otros. Nazarit ha tenido pocas oportunidades, Leyton se fue por no colmar las expectativas y Vuletich, por notificación del mismo técnico, no será tenido en cuenta este semestre. El delantero argentino pide que le cumplan su contrato, que vence en diciembre.



Las contrataciones fue uno de los puntos débiles del equipo el semestre pasado, cuando el Deportivo Cali decepcionó por su mala campaña en todas las competencias que tuvo, incluida la Copa Libertadores, y ahora tiene en riesgo su continuidad en la Suramericana, en la que deberá vencer al otra semana a Melgar en Arequipa. Se sigue a la espera de nuevos refuerzos, además de Germán Mera, Kevin Salazar y Dídier Delgado.