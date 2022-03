Deportivo Cali enfrenta a Bucaramanga esta tarde con la obligación de volver al triunfo

Luego de un receso de diez días —en los que el equipo tuvo tiempo para equilibrar las cargas físicas, afinar su estrategia táctica y, sobre todo, fortalecerse mentalmente—, Deportivo Cali inicia hoy lo que muchos han considerado como la búsqueda de una hazaña.



Cuando restan 10 fechas —la mitad del camino— para terminar la fase de clasificación de la Liga, los ‘Azucareros’ visitan hoy al Bucaramanga, que urge tanto como su rival de los 3 puntos.



El Cali anda en la parte baja de la tabla, en la casilla 18 con 7 puntos tras 10 juegos, y deberá sumar 23 de 30, si quiere meterse en la fiesta final. Se prevé que 30 puntos serían lo mínimo para estar entre los 8.



No han sido fáciles los comienzos del campeón esta temporada, en la que el equipo prescindió de varios de sus jugadores clave en la décima estrella en diciembre y hasta la fecha 9 andaba haciendo ajustes con nuevas incorporaciones a la nómina.



La derrota frente al América en el clásico por la fecha 10, donde los rojos ganaron 1-0 con 9 hombres en Palmaseca, fue un duro golpe, al punto que en la rueda de prensa los jugadores salieron a respaldar al técnico Rafael Dudamel y anunciar que se la jugarán toda por la clasificación.



Hoy en Bucaramanga, el equipo deberá demostrar que el receso de estos diez días por cuenta de la jornada electoral en Colombia le vino bien al plantel, para buscar así una victoria que empiece a enderezar definitivamente el camino.



Para este juego, el técnico no podrá contar nuevamente con Teófilo Gutiérrez por sanción.



En diálogo con El País el domingo pasado, el capitán verdiblanco dijo que sufre mucho cuando no juega. No obstante, se mostró ilusionado con lo que viene: “Este es un grupo muy maduro, consciente de este momento. Los propios rivales nos han preguntado qué nos pasa. Son circunstancias por las que pasa todo equipo, lo clave es que la situación nos agarre con la curva ascendente en estos partidos que quedan, y ahí se va a demostrar para qué estamos en este torneo”.



Bucaramanga no será presa fácil para el Cali. El equipo santandereano transita en la tabla en la casilla 13 con 12 puntos, a solo 3 del octavo lugar, y viene de empatar 2-2 a domicilio con Alianza Petrolera. Así que la victoria también es una necesidad de los locales.



En el banco del equipo búcaro se estrenó recientemente el técnico Armando el ‘Piripi’ Osma, un viejo conocido de los ‘Azucareros’, con los que jugó en la década del 80.



Promete ser intenso el juego, en el que el Cali comienza la búsqueda de la hazaña por el tiquete.



Ficha técnica:

Estadio: Alfonso López

Árbitro: Mario Herrera

Hora: 6:05 p.m.



Probables formaciones

Atlético Bucaramanga: Juan Camilo Chaverra, Cristian Subero, Jéfferson Gómez, Jéfferson Mena, Cristian Blanco, Víctor Mejía, Bruno Téliz, Kevin Pérez, Sherman Cárdenas, Rodin Quiñones, Dayro Moreno.

DT: Armando Osma



Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Aldaír Gutiérrez, Guillermo Burdisso, Jorge Marsiglia, Kevin Velasco, Andrés Balanta, Sebastián Leyton, Jhon Vásquez, Michael Ortega, Yony González, Ángelo Rodríguez.

DT: Rafael Dudamel