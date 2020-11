Deportivo Cali empató en Manizales y quedó a las puertas de la clasificación a cuartos de final

Francisco Henao

En un partido intenso y entretenido, Deportivo Cali igualó 1-1 contra el Once Caldas este domingo por la fecha 18 del campeonato colombiano.



Los azucareros estuvieron en ventaja durante gran parte del compromiso gracias a un tanto de muy buena factura de Jhon Vásquez, pero el cuadro blanco no se dio por vencido y logró la igualdad en el periodo complementario gracias a un penal muy bien ejecutado por Dayro Moreno.



Con este resultado, los azucareros llegaron a 31 puntos y están prácticamente clasificados a la fase final del campeonato, mientras que el Once llegó a 26 unidades, manteniéndose en la pelea por entrar al grupo de los ocho.



En el primer tiempo, el Once Caldas salió a la cancha del estadio Palogrande a imponer condiciones, pero se encontró con un David González en un gran nivel.



El portero paisa, que venía de ser figura entre semana por la Copa Suramericana, le sacó un gol cantado a Roberto Ovelar a los 5 minutos de juego, y después atajó dos ‘mano a mano’ frente a Marcelino Carreazo y Pablo Rojas.



El Cali respondió a los 25 minutos yéndose arriba en el marcador luego de una gran jugada colectiva entre Déiber Caicedo, Ángelo Rodríguez y Jhon Vásquez.



Déiber le dio un gran pase al área a Ángelo, quien de taco le pasó el balón a Vásquez, quien fusiló el portero Román.



Con esa anotación, el Cali empezó a verse más cómodo en la cancha. Sin embargo, en el complemento, los azucareros se quedaron en lo físico y no pudieron sostener el triunfo.



Dayro Moreno, a los 71, igualó el compromiso luego de engañar a David González con un muy buen cobro desde el punto penal.



El empate le dio fuerza al equipo blanco, que se la jugó por lograr la victoria, pero sin claridad.



Este miércoles, los verdes recibirán a Envigado por la fecha 19.