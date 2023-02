Deportivo Cali debutó en la Liga 2023 con un empate sin goles con Once Caldas

Soso empate sin goles este domingo en el debut del Deportivo Cali en la Liga colombiana frente al Once Caldas, en juego correspondiente a la tercera fecha.



Mucha expectativa generó el ‘azucarero’ por su estreno con varias figuras, aunque sin la presencia de sus hinchas por suspensión.



Deportivo Cali comenzó dominando la pelota, el mediocampista Rafael Bustamante fue en los primeros minutos el que más tuvo la pelota y buscaba armar sociedad en la cancha con Andrés Arroyo.



Sin embargo, la primera acción clara del juego llegó para el Once Caldas. Sobre los 9 minutos el lateral Marlon Piedrahita cobró un tiro libre directo al arco del golero Kevin Dawson, con mala fortuna para el uruguayo que dejó el rebote, pero en el posterior remate de Dayro Moreno la pelota no tuvo suficiente potencia para vulnerar la portería ‘azucarera’.



El Cali se acercó por primera vez al arco sobre el minuto 17 gracias a un cabezazo dentro del área de Jimmy Congo luego de un cobro de tiro de esquina, que obligó al guardameta Éder Chaux a estirarse para evitar la caída de su portería.



Al minuto 25 se presentó una jugada polémica debido a un fuerte choque entre Éder Chaux y Andrés Arroyo en el área de Once Caldas. El árbitro Wílmar Roldán va a revisión del VAR y determina que no hubo infracción en contra del futbolista verdiblanco.



El cuadro verdiblanco mejoró un poco en ataque finalizando el primer tiempo. Kevin Velasco, Daniel Mantilla y Gustavo Ramírez, movieron la defensa manizalita, pero sin la fortuna para convertir.



La etapa complementaria arrancó con otra acción polémica, pero en esta ocasión en contra del conjunto ‘azucarero’.



Sobre los 48 minutos Andrés Arroyo cometió una fuerte entrada contra Luis Felipe Pérez, el central Wílmar Roldán sancionó tiro libre a favor del Caldas y castigó con amarilla al jugador verdiblanco.



Sin embargo, el VAR volvió a llamar al árbitro antioqueño para revisar una posible tarjeta roja contra Arroyo. Tres minutos después, Roldán determinó que la infracción no ameritaba tal sanción.



Al minuto 53 el golero Kevin Dawson se convirtió en figura al ganarle en el uno contra uno a Dayro Moreno, luego de atajarle un remate frontal al atacante tolimense.



Cinco minutos después fue Andrés Arroyo quien tuvo una acción similar a la de Moreno y con una buena reacción por parte del guardameta Éder Chaux.



Después de eso el compromiso bajó en su ritmo. El equipo orientado por Jorge Luis Pinto no encontraba las formas para llegar al arco contrario y fue evidente la falta de ritmo en los jugadores verdiblancos.



Al final, empate sin goles en el desolado estadio Deportivo Cali. Poco fútbol en cancha y muchas preocupaciones tanto en el ‘azucarero’ que apenas debutaba en la Liga, como en el Once Caldas que no atraviesa por un buen momento.

La próxima salida del elenco caleño será el domingo 12 de febrero cuando visite al Atlético Nacional en la capital antioqueña.