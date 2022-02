Deportivo Cali comienza esta tarde frente al Huila la defensa de su título de Liga femenina

Deportivo Cali comienza hoy la defensa del título de la Liga Femenina, cuando enfrente al Atlético Huila esta tarde (5:30 p.m.), en Palmaseca.



El juego entre las ‘Azucareras’ y las opitas hace parte de la primera fecha de la Liga, que estrena formato con la participación de 17 equipos que se enfrentarán entre todos.



El torneo lo abrirá el partido entre Club Llaneros Femenino y Atlético Nacional (3:00 p.m.) y posteriormente será el juego entre Cali y Huila (5:30 p.m.). La jornada la cerrarán Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga Femenino (7:00 p.m.).



Mañana serán los partidos Real Santander Vs. Millonarios (11:00 a.m.) y Santa Fe Vs. Pereira (1:00 p.m.). El lunes, Fortaleza Vs. Orsomarso (2:00 p.m.) y Deportes Tolima Vs. La Equidad (3:00 p.m.), y el martes, Cortuluá Vs. Junior (3:00 p.m.). En esta primera fecha descansará el América.



Tras enfrentarse todos contra todos, avanzarán los primeros ocho equipos de la tabla de posiciones. Habrá llaves por sorteo para cuartos de final con partidos de ida y vuelta. Lugo vendrán las semifinales con cuatro llaves y avanzarán dos ganadores a la final.



En el estadio azucarero, el Cali comenzará su ruta hacia una nueva estrella, con una base de jugadoras comandada por Linda Caicedo y de la que también hacen parte Kelly Caicedo, Jorelyn Carabalí, Kelly Ibargüen, Carolina Arias, Paula Medina, María Morales, Farlyn Caicedo, Íngrid Guerra, Laura Orozco, Tatiana Ariza y Manuela González.



Manuela Paví, una de sus figuras, se encuentra en recuperación tras una cirugía de rodilla.



Para esta temporada, el equipo que dirige John Álber Ortiz se reforzó con la llegada de Stefany Castaño, Lizeth Ocampo, Wendy Cárdenas, la chilena Gisela Pino y la venezolana Franyely Rodríguez.



Atlético Huila, por su parte, regresa a la Liga Femenina. Es el único equipo colombiano que ha sido campeón de la Copa Libertadores. Y también regresan Tolima, Junior, Pereira y Orsomarso.