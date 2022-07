Deportivo Cali: cinco fracasos en siete meses arrastra el conjunto verdiblanco

Deportivo Cali pasa por su peor crisis institucional de su historia. Con la eliminación de la noche del miércoles por Copa Suramericana, el conjunto verdiblanco sumó su quinto fracaso deportivo en este 2022.



Quizás ni el más pesimista de los hinchas 'azucareros' se podía imaginar la hecatombre en la que hoy está sumergido el equipo vallecaucano.



Cinco fracasos deportivos y una crisis económica son hoy la realidad del Deportivo Cali que poco a poco vio derrumbarse el proyecto deportivo pos título de Liga.



El conjunto verdiblanco comenzó su mala racha perdiendo la Superliga frente al Deportes Tolima. Por ese mismo tiempo, los pésimos resultados en la Liga lo mandaron hasta los últimos lugares de la tabla y de ahí no pudo salir.



No siendo suficiente, el Cali fue eliminado de la Copa Colombia por Fortaleza, un equipo de la B que lo superó en los dos juegos de la llave de octavos de final.



El tercer fracaso llegó con la temprana eliminación de la Liga colombiana. Con cuatro fechas de anticipación, el entonces vigente campeón se quedó por fuera en la lucha por retener su campeonato.



No siendo menos, la cuarta caída de la temporada fue la eliminación en la Copa Libertadores. El verdiblanco llegó a la última fecha de la fase de grupos frente a Boca Juniors con la primera opción para avanzar de ronda, pero una derrota de 1-0 lo envió directamente a la Copa Suramericana.



Ahora, su quinto fracaso se firmó con la Suramericana. La salida de los octavos de final al caer 2-1 frente a Melgar, vigente campeón peruano, agudiza la crisis institucional que ahora sin técnico y con serios problemas económicos, deberá planificar lo que será su debut en el segundo semestre de la Liga frente al Tolima, en Ibagué, por la segunda fecha.



Mucho por analizar y con el futuro incierto, el Deportivo Cali afrontará la última parte de la temporada 2022 en medio de sombras que preocupan a sus hinchas.