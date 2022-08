Deportivo Cali, cada vez más cerca del precipicio por su mala temporada 2022

Cada día, el Cali se acerca más al precipicio, arrastrando una profunda crisis administrativa, financiera y deportiva que jamás haya tenido.



El presidente, Marco Caicedo, acaba de cederle el cargo a Luis Fernando Mena, dentro de un comité ejecutivo que está dividido. La deuda del club sigue superando los 90 mil millones de pesos. Y el nuevo técnico, Máyer Candelo, anda distanciado del máximo referente del equipo, Teófilo Gutiérrez, en medio de penosos resultados que tienen al conjunto verdiblanco en la última casilla de la Liga con solo un punto.



No puede ser más oscuro el panorama de la institución azucarera, al punto que socios y aficionados han manifestado que esta situación podría marcar el camino del descenso del equipo a la segunda división.



El más reciente golpe al Cali fue el martes pasado, cuando Envigado, que tenía solo un punto por encima en la tabla, vino a Palmaseca, le jugó sin prejuicios y lo goleó 3-0, en un partido que mostró un plantel de bajo nivel, desmotivado, sin ansias de triunfo y totalmente errático en todas sus líneas.



“Si hay responsabilidad aquí, es mía. No hay excusas”, dijo Máyer en la rueda de prensa posterior al partido, correspondiente a la quinta fecha de la Liga.



Sobre la ausencia de Teófilo, Candelo explicó: “Yo tengo que hablar de los 18 jugadores que estuvieron, no de los que no estuvieron. No puedo decir que perdí por la ausencia de ‘Teo’, no es viable hablar de los que no están (...) La culpa del desorden es mía; no me han entendido el mensaje o no han captado mi idea”.



El entrenador desmintió que hubiera diferencias o divisiones dentro de la institución. “Pienso que lo que nos hace falta es un buen resultado para llenarnos de seguridad y confianza”, precisó.



Mena, presidente

Entre tanto, lo que era un rumor en los últimos días se confirmó ayer en la mañana. Hubo enroque en los cargos de presidente y vicepresidente de la institución azucarera.



Luis Fernando Mena, quien se venía desempeñando como vicepresidente, asumirá como nuevo presidente. Por su parte, el presidente saliente, Marco Caicedo, tendrá a partir de la fecha nuevas funciones en el Comité Ejecutivo, ahora desde la vicepresidencia.



La noticia fue confirmada por el Deportivo Cali, que en un comunicado oficial entregó detalles del cambio en la parte dirigencial. “Le damos la bienvenida a nuestro nuevo presidente e hincha de invaluable amor por la divisa verdiblanca y le auguramos los mejores resultados en la trascendental gestión a realizar”, dijo el mensaje.



Caicedo se enfocará ahora en el tema financiero, un aspecto que preocupa a la familia verdiblanca, ya que arrastra un déficit cercano a los 91 mil millones de pesos.



Mena será el encargado de la parte deportiva y tendrá la compleja tarea de recomponer el camino de un equipo sumido en una grave crisis. Tras alcanzar en diciembre pasado el título del fútbol colombiano con el técnico Rafael Dudamel, en el primer semestre no tuvo un torneo decente, ocupando los últimos lugares de la tabla.



Dudamel se fue de la institución y le dio paso a Candelo, quien no gozaba del total respaldo del Comité Ejecutivo, pero la mayoría se impuso para la llegada del ídolo azucarero, quien como juga



dor ganó dos títulos y luchó en una final de la Copa Libertadores.

Pero los resultados no han cambiado. El Cali ha jugado cuatro partidos en lo que va corrido de la Liga, de los cuales ha perdido tres (Tolima, Pereira y Envigado) y empatado uno (Medellín).



Del equipo campeón se fueron casi todos y los reemplazos no han estado a la altura.



El próximo sábado vendrá otra prueba de fuego. Millonarios recibirá a los verdiblancos en el estadio El Campín de Bogotá. Allí tendrán que sacar un buen resultado los ‘Azucareros’. No les sirve nada distinto.