Deportivo Cali busca salir de la crisis ante Millonarios, el líder de la Liga colombiana

Deportivo Cali no puede repetir la historia del semestre pasado. Los ‘Azucareros’ se enfrentan por la sexta fecha de la Liga esta noche (8:15 p. m.) contra Millonarios, en el estadio El Campín, en busca de salir de la debacle deportiva en la que se encuentran. Los tres puntos se necesitan con urgencia.



Se vivirá una vez más el ‘clásico añejo’ del Fútbol Profesional Colombiano. Deportivo Cali tiene la necesidad de empezar a enderezar el camino en este semestre y mejorar las cosas en la institución, y Millonarios aprovechará la localía para asegurar el liderato del campeonato.



El equipo de Máyer Candelo llega para este partido golpeado, luego de la difícil derrota (0-3) en casa ante Envigado. Un resultado que condenó al verdiblanco a ser el último de la tabla de posiciones. Ahora tendrá que verse contra el líder del campeonato.



“Esto se trata de hacer, no de hablar. Hoy en día los hinchas del Cali tienen las razones para cuestionarnos, estamos aquí dando la cara para cambiar esto con el corazón”, declaró Máyer.



Las estadísticas de los verdes en este semestre no son nada favorables: un solo punto en 4 partidos. Empató con Deportivo Independiente Medellín, y perdió contra Tolima, Pereira y Envigado. (Todavía está pendiente el encuentro contra Jaguares). El Cali tiene 3 goles a favor y 6 en contra. Persiste la crisis del gol en los verdes.



Dentro de las novedades del Deportivo Cali estaría el regreso de Teófilo Gutiérrez a la lista de jugadores. El barranquillero no juega con su equipo desde el encuentro contra Tolima en julio. Por otro lado, el azucarero sufre en la zaga, ya que se quedó sin centrales: Guillermo Burdisso y José Caldera están lesionados; Kevin Moreno está expulsado.



Solo Germán Mera está habilitado para jugar contra Millonarios. Se había analizado si subir jugadores de la cantera o improvisar con Carlos Robles.



Por su parte, Millonarios viene ‘encendido’ para este encuentro contra el Cali. El equipo del ‘profe’ Gamero es líder del segundo semestre del 2022 con 11 puntos y con 6 goles a favor.



Los ‘Embajadores’ vienen de ganarle al Unión Magdalena 0-2 en la Santa Marta. Sin embargo, Millonarios solamente ha ganado un encuentro en casa y fue contra Envigado 1-0 con gol de David Macálister Silva.



Entre las novedades de los ‘azules’, dos de las recientes incorporaciones se perderían el juego ante el Cali.



Se trata de Israel Alba y de Daniel Cataño, dos jugadores que llegaron a aportar jerarquía en el conjunto bogotano. Ambos se lesionaron y, por lo tanto, no serán de la convocatoria.



Por último, el historial de estos dos equipos se encuentra de la siguiente manera: de los últimos 37 partidos que han jugado, el Deportivo Cali ha ganado 11, han empatado en otras 11 ocasiones y ha caído frente a los azules en 12 oportunidades. Son 45 goles a favor del Cali y 44 para Millonarios. En el último encuentro en El Campín, el azucarero cayó 3-1. El único que marcó esa noche fue el uruguayo Gastón Rodríguez desde el punto penal.



Esta noche, los ‘Azucareros’ tendrán que regresar con puntos en el bolsillo.

La Ficha

Estadio: El Campín

Árbitro: Bismarks Santiago

Millos: Álvaro Montero, Juan Vargas, José Cuenú, Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Larry Vásquez, Juan Carlos Pereira, David Silva, Daniel Ruiz, Andrés Gómez y Luis Carlos Ruiz.

DT: Alberto Gamero.



Cali: Humberto Acevedo, Cristián Mafla, Carlos Robles, Germán Mera, Aldaír Gutiérrez, Enrique Camargo, Yimmi Congo, Teófilo Gutiérrez, Yony González, Santiago Mosquera y Ángelo Rodríguez.