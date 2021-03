Deportivo Cali: Deportes Tolima, el próximo reto del verde azucarero

Alejandro Cabra Hernandez

Pasado el trago amargo del clásico contra América, Deportivo Cali se enfoca ahora en su primer compromiso, en la fase de grupos, de la Copa Suramericana 2021.



El próximo martes 16 de marzo, el equipo azucarero visitará al Deportes Tolima a partir de las 7:30 p.m., en el juego de ida, en una llave donde solo sobrevivirá uno.



Este viernes, el técnico del Deportivo Cali, Alfredo Arias, estuvo en rueda de prensa organizada por DirecTv, que transmitirá la Copa.



“El Deportes Tolima es de los rivales más fuertes que está en el campeonato colombiano, es un equipo físico muy bien parado tácticamente, es un equipo muy completo”, dijo Arias sobre el rival de este mates en la Copa Suramericana.



Con respecto a la alineación que hizo del Cali para el clásico contra América, Arias dijo: “Las variantes que yo hice no fue pensando en el partido ante Tolima. Las hice convencido de que el equipo necesitaba encontrar más juego”.



“Siempre se puede aprender, se aprende cuando se pierde y también cuando uno gana. En un fútbol mundial, donde hoy es tan difícil ganar, es bueno aprender de las dos maneras, aprenderemos de la derrota en este caso”, dijo el entrenador verdiblanco.



“La confianza en el plantel la tengo y no la perdí, no la he perdido, no tengo que recuperar ninguna confianza”, concluyó Arias.