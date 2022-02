Deportivo Cali dejó escapar la victoria en casa contra Alianza Petrolera y no repunta en la Liga

Deportivo Cali tenía la victoria en el bolsillo, pero como ha sucedido en los últimos partidos en los que errores propios le han valido puntos importantes, este domingo ante Alianza Petrolera no fue la excepción.



Los azucareros lo ganaban desde el minuto 23 gracias a un penal cobrado por el chileno Sebastián Leyton.



Pero a 9 minutos del final, un craso error del arquero Guillermo de Amores, que pecó en confianza, le permitió a Brayan Fernández poner el 1-1 en el estadio de Palmaseca.



El resultado es otro duro golpe para un equipo que es el actual campeón de la Liga, que no encuentra el camino, que de ocho fechas apenas suma una victoria, que tiene seis derrotas y que de 24 puntos solo ha sumado 4.



En el primer tiempo hubo pocas emociones. Mucho juego en el mediocampo, demasiados roces y algunas llegadas hasta la media luna.



A los 21 minutos el árbitro Éder Vergara sancionó un tiro penal a favor del Deportivo Cali por mano de Juan Mancilla, luego de un remate de Santiago Mosquera.



El cobro lo hizo efectivo el chileno Sebastián Leyton a los 23, poniendo el 1-0 con un remate al palo derecho a pesar de que el arquero Pier Grazziani adivinó la trayectoria del balón.



En el segundo tiempo el Cali se acercó con una jugada de Teófilo por izquierda que por poco es autogol de Luciano Ospina a los 67, y a los 69 fue John Vásquez quien sacó un potente remate que contuvo el arquero visitante.



A los 70 lo perdió Ángelo Rodríguez solo en el mano a mano con el portero Grazziani, opción perdida que también golpeó al equipo.



Hasta que llegó la jugada del minuto 81: Marsiglia rechazó y el balón tomó altura hacia el arco de De Amores. El arquero se confió, no saltó y quien sí lo hizo fue Fernández, para mandar el balón al fondo de la red.



El empate deja al Cali en el sótano de la tabla con apenas 4 puntos.