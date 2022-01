De regreso a casa: Víctor Bonilla será el preparador de delanteros del Deportivo Cali

Deportivo Cali sigue sumando refuerzos para la temporada 2022. El exdelantero Víctor Bonilla regresa al equipo de sus amores para integrar el cuerpo técnico del equipo verdiblanco.



"Qué más que volver a mi casa que con un gran amigo como Rafael Dudamel. Después de tantos años regresar acá como entrenador, me siento como un hombre privilegiado", comentó Bonilla para las redes sociales del club.



El bicampeón con el Deportivo Cali en los año 1996 y 1998 será el encargado de la preparación de los delanteros del equipo 'azucarero' y a su cargo tendrá a figuras como Teófilo Gutiérrez, Ángelo Rodríguez y Harold Preciado.



"Cómo quisiera que estuviera mi niña, pero yo sé que está aquí y me cuida desde el cielo. Se cumplió el sueño que ella quiso, quería verme aquí. No es solo llegar, sino cumplir", dijo muy conmovido el exgoleador 'azucarero'.



El equipo orientado por el venezolano Rafael Dudamel sigue en la consecución de 2 refuerzos para completar la plantilla de este 2022, donde defenderá el título de campeón del fútbol colombiano y la Copa Libertadores.

🎥 Pasaron algunos años, estuvimos distanciados, pero los vínculos y este amor verdiblanco en particular, son para siempre. 💚♾



¡Bienvenido a su casa, Víctor Bonilla!



El ídolo del Deportivo Cali regresa para ser preparador de delanteros del primer equipo.#VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/MJxnl1pRK2 — ⭐⭐⭐⭐⭐ Deport1v0 Cali ⭐⭐⭐⭐⭐ (@AsoDeporCali) January 8, 2022