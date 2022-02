De camino a un nuevo título: Deportivo Cali recibe al DeportesTolima por el primer partido de la Superliga

Deportivo Cali enfrenta esta noche (8:00) al Deportes Tolima en una final de la Superliga a la que no llega nada bien. El equipo de Rafael Dudamel suma 4 derrotas de los últimos 5 enfrentamientos en la Liga, tiene un balance de rendimiento de solo 20 % y está lejos de llegar al reflejo del conjunto que fue campeón en diciembre del 2021.



Los ‘vinotinto’, por su parte, llegan a esta final siendo el líder del campeonato con 12 unidades debido a una fuerte racha de 4 victorias consecutivas. El equipo de Hernán Torres quiere dar el primer golpe en la final de ida y asegurar su revancha en el camino de un nuevo título el Fútbol Profesional Colombiano.



Deportivo Cali ya sabe lo que es conquistar la Superliga (en 2014), mientras que Tolima no conoce lo que es levantar este trofeo.

Los dos equipos ya se vieron las caras en este 2022. Por la segunda fecha de la Liga colombiana, el Tolima visitó a Palmaseca. La fiesta de celebración del primer partido en casa luego de la décima estrella se vio opacada por los ‘pijaos’ cuando se llevaron el triunfo con un gol del volante Andrés Ibargüen que dejó en silencio todo el estadio.



Un partido para mejorar

Estando en la casilla 19 y tras solamente haber anotado dos goles en lo que lleva el campeonato, el equipo de Dudamel enfrenta un difícil reto para mejorar de cara al ‘todos contra todos’ en el calendario deportivo que se juega esta temporada.



Definitivamente la salida de los pilares de la columna vertebral afectó directamente el rendimiento del campeón de Colombia.



Los verdiblancos todavía se encuentran en el proceso de reconstruir su plantilla y en medio de ello tendrán que hacerlo afrontando una final.

La falta de gol es un factor claro en el Deportivo Cali, que necesita con urgencia de una mano. Por eso, la llegada del delantero Yony González es una respuesta a la premura de poder llenar el espacio del goleador de la Liga pasada, Hárold Preciado. Si embargo, no estará presente en este partido.



Por otro lado, dentro de las novedades está el regreso de Teófilo Gutiérrez al equipo luego de que no había podido estar en actuaciones anteriores por la expulsión que tuvo en la primera fecha contra Jaguares.

Además, se espera el debut del argentino Guillermo Burdisso, quien ha sido muy aclamado por la hinchada para solucionar los errores defensivos que ha tenido el Deportivo Cali.



El recién llegado lateral izquierdo Christian Mafla podría debutar frente al Tolima ya que ha estado entrenando estos días con el campeón.



“La final de la Superliga será una oportunidad para nosotros mejorar la actitud”, declaró Dudamel luego de la derrota ante Envigado.

Deportes Tolima llega con aire en la camiseta para esta primera final. No hace mucho venció al Cali en territorio vallecaucano, derrotó como visitante al Atlético Nacional y viene de ganarle 2-1 al Bucaramanga en casa.



El equipo de Hernán Torres será un duro reto para el Cali en momentos en que el equipo verdiblanco pretende salir de la mala racha en que está.

‘Azucareros’ y ‘pijaos’ se han enfrentado en 210 ocasiones por la Liga. Por el lado del Deportivo Cali hay 93 triunfos. Deportes Tolima se ha llevado la victoria 58 veces y ambos equipos han empatado 59 partidos.