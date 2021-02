¡De Amores con el verde! El arquero que garantiza seguridad en el Deportivo Cali

Francisco Henao

Para el corazón del hincha, hay posiciones en el campo de juego que son innegociables. Se vuelven relaciones que no aceptan fisuras. Podés soportar un lateral que da ventajas en la marca, pero lanza buenos centros. O un centrocampista que no sabe sacar limpio al equipo desde el fondo, pero te recupera todos los balones.



Pero el arquero no. El cancerbero debe ser completo. Te debe dar tranquilidad siempre. Sea cual sea el rival. Sin vacilaciones. Y en cualquier cancha. De local o visitante.



Por eso, cuando ese arquero que te llena el corazón se va, al hincha se le prenden todas las alarmas. Entra en alerta naranja. Un asomo de agonía empieza a invadir su paz.



Pasó esta temporada con el hincha del Deportivo Cali. David González dijo adiós. Decidió guardar los guantes para siempre. Y a los pocos días, desde el sur del continente, saltó un nombre. Dijeron los directivos que a petición del profesor Alfredo Arias, lo que ya significaba un voto de confianza.



Entonces, el buscador Google recibió quién sabe qué cantidad de fanáticos azucareros ansiosos de saber qué les aparecía al teclear el nombre del ‘fulano’: Guillermo Rafael De Amores Ravelo.



Internet, una herramienta hábil para enamorarte o ahuyentarte en estos casos, contestó que Guillermo de Amores es un chico de 26 años, nacido el 19 de octubre de 1999 en San Jacinto, una localidad de no más de diez mil habitantes de la pequeña Uruguay. Que mide 1,86 metros y pesa 76 kilogramos.



Que jugó en el Liverpool, el Boston River y el Fénix de su país, y en el Fluminense de Brasil. Que ha estado en todas las divisiones menores de la selección charrúa. Que fue dos veces subcampeón del mundo cuidando los palos de la Celeste en las categorías sub 17 y sub 20. Y que se coronó en los Juegos Panamericanos de Canadá 2015.



Lo que no les podía contar Google a los hinchas verdiblancos empezó después. A finales de diciembre del año pasado arribó a Cali el nuevo guardameta uruguayo, para ponerse a órdenes del conjunto azucarero.



Debutó el 17 de enero en el triunfo 1-0 sobre Jaguares. Ha jugado otros ocho partidos y ha recibido en total cuatro goles, uno de ellos de los pies de un compañero. Los hinchas lo han visto ahogar gritos de júbilo de los rivales, achicar en los mano a mano con los delanteros contrarios, lanzarse cuan largo es a cada pelotazo lejano a su humanidad... en otras palabras, y nunca mejor dichas, Guillermo está De Amores con el Deportivo Cali y la familia verdiblanca. Así se lo contó a El País.

Guillermo de Amores, arquero uruguayo del Deportivo Cali. Prensa Deportivo Cali

¿Cómo se ha sentido en el fútbol colombiano?

Muy bien, gracias a Dios, contento con el rendimiento del equipo y también en lo personal. Espero que sigamos por la misma línea.



Hablando del rendimiento individual, apenas le han marcado cuatro goles en las nueve fechas que van de la Liga. Eso habla bien del comportamiento que ha tenido en el arco caleño...

Sí, obviamente este es un trabajo grupal y hay que destacar el trabajo del equipo, y a eso se han sumado buenas actuaciones mías. Pero hay que seguir trabajando, enfocarnos en los partidos que quedan y mantener la regularidad que traemos.



Usted ha hecho todo el recorrido por las selecciones menores de Uruguay, pero falta ese sueño de integrar el combinado de mayores. ¿Pensó en ello cuando eligió llegar al fútbol colombiano?

Sí, ese es un objetivo personal que tengo, he estado en las divisiones menores de la selección uruguaya y para cualquier jugador es un sueño estar en el equipo de su país. En la Liga colombiana me he sentido muy bien, trabajando día a día para cumplir esa meta, y esperemos que se nos dé. Hay mucha competencia en el arco uruguayo, hay que seguir trabajando fuerte.



¿Ya se conocía previamente con el profesor Arias, que fue quien lo pidió?

Nos habíamos enfrentado, nunca había trabajado con él. Pasa que Uruguay es muy pequeño y nos conocemos todos. Pero acá nos ha ido muy bien, hemos tenido una buena sintonía de trabajo.



¿Cómo es San Jacinto, Canelones, donde usted nació?

Es una ciudad muy pequeña, de diez mil habitantes, está a una hora de Montevideo. Viví allí toda mi infancia y mis primeros años como jugador, hasta que tuve la chance de jugar en primera división en la capital y ha sido muy lindo el aprendizaje desde pequeño.



¿Cómo se hizo arquero?

Desde los 4 o 5 años me gustó la posición, hice la ‘babyfútbol’ que le llamamos en Uruguay, después estuve en menores de Danubio, Liverpool y así empezó mi carrera.



Es decir, no se hizo arquero como muchos otros, por accidente...

No, siempre me gustó la posición, tuve algunos referentes, como Carini en ese momento.



¿Para qué está este Deportivo Cali que juega tan bien al fútbol y es líder?

Tenemos que mantener la regularidad, sumar puntos y entrar rápido a la pelea en las instancias finales para estar tranquilos. El Cali es una institución grande y su hinchada necesita y se merece un título más. Estamos enfocados en ese gran objetivo. Este Cali tiene profundidad, es un equipo unido, con la cabeza firme. Hay que corregir detalles, siempre los hay, pero queremos seguir creciendo.

La jornada que se juega

Además del partido Cali Vs. Santa Fe, que será este domingo, el sábado fueron los juegos Equidad-Boyacá Chicó y Patriotas Vs. Junior.



Este domingo Envigado recibe a Medellín (2:00 p.m.), Tolima a Águilas Rionegro (4:00 p.m.) y Pasto al América de Cali (6:05 p.m.).



El lunes continuarán la jornada los juegos Pereira Vs. Once Caldas (6:00 p.m.) y Millonarios Vs. Jaguares (8:00 p.m.).



La fecha 10 cerrará el martes con el juego entre Nacional y Alianza (8:00 p.m.)