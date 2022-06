Dayro Moreno: la apuesta de gol del Deportivo Cali para el segundo semestre de Liga

En enero, Dayro Moreno pudo llegar al Deportivo Cali, pero no hubo consenso dentro de la institución y esa posibilidad se esfumó rápidamente. Hoy, aquella decisión de no contar con el trabajo de quien es actualmente el goleador de la Liga colombiana es quizás la que más lamentan los directivos del conjunto azucarero.



El veterano artillero de 36 años (septiembre 16 de 1985) anduvo deambulando y casi que pidiendo trabajo, luego de haber jugado en el fútbol boliviano en el 2021. Antes de cerrar la temporada de ese año, fue ofrecido por su empresario, Álvaro Muñoz Castro, al América de Cali, pero allí le cerraron las puertas antes que los verdiblancos.



Finalmente, el delantero tolimense, que además de Bolivia ha jugado en las ligas de Brasil, Rumania, Argentina y México, terminó poniéndose la camiseta de Atlético Bucaramanga, donde coincidió con otro experimentado futbolista, Sherman Cárdenas, y el técnico Armando el ‘Piripi’ Osma.



Juntos –Dayro, Sherman y ‘Piripi’— fueron el bastión de los ‘Leopardos’ para clasificarlos a los cuadrangulares semifinales, donde terminaron de últimos en el Grupo A con 6 puntos, por debajo de Millonarios (6), Junior (8) y Nacional (12); este último equipo se convirtió en el primer finalista de la Liga, tras derrotar el miércoles 2-1 a los ‘Tiburones’ en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.



Pese a ocupar la última casilla en los cuadrangulares, Bucaramanga hizo una buena campaña este semestre y en buena parte ello obedeció a los goles de Dayro, quien a sus 36 abriles sigue rompiendo redes como en sus mejores tiempos, cuando tuvo el honor de ser máximo artillero en diferentes competencias con Once Caldas (2007 y 2010), Millonarios (2013 y 2014), Atlético Nacional (2017) y el club mexicano Tijuana (2016).



El miércoles pasado, por la última fecha de los cuadrangulares semifinales, el exjugador de la Selección Colombia marcó el segundo gol del triunfo 2-1 de Bucaramanga sobre Millonarios, ahondando la pena del equipo embajador, que llegó como favorito al título luego de una excelente campaña en el torneo ‘todos contra todos’ y terminó siendo eliminado una fecha antes. Fue una maniobra en la que mostró sus habilidades como definidor nato y recursivo. No en vano, Dayro bordea los 300 goles en su carrera.



Un nuevo intento

Cuando fue acercado al Deportivo Cali, los argumentos en contra de su contratación se centraron en la indisciplina del tolimense, a quien señalan como amigo de la noche y el licor, algo que el propio jugador nunca ha desmentido.



Más allá de ello, el equipo azucarero, que venía de ser campeón en la Liga del 2021 en diciembre, perdió a su máximo goleador, Hárold Preciado, quien se fue para la Liga de México, además de otras piezas importantes en el andamiaje del técnico Rafael Dudamel, como Hernán Menosse, Juan Camilo Angulo, Darwin Andrade, Johan Valencia y Andrés Colorado.



Pero quien definitivamente pesó en las ausencias fue Preciado, porque el Cali no tuvo gol y sucumbió en la final de la Superliga, en la Copa Colombia, en la Liga y en la Copa Libertadores.



Y Dayro, sin duda, al pie de un Teófilo Gutiérrez que también fue ‘recuperado’ por los verdiblancos, habría sido una gran alternativa. Prueba de ello son los 13 goles que lleva esta campaña y lo tienen como el máximo artillero de la Liga.



El Cali no ha hecho oficial su interés por el jugador, pero El País conoció que los directivos hacen todos los esfuerzos necesarios por contratarlo para el siguiente semestre -el equipo está en octavos de final de la Copa Suramericana-, luego de que el argentino Agustín Vuletich, en quien estaban cifradas las esperanzas del gol, no haya colmado las expectativas. No ha convertido un solo tanto.



La vinculación de Dayro a las toldas verdiblancas no será fácil, porque el delantero no tendrá el mismo valor que en enero pasado, pues 13 goles cotizan hasta al más veterano.



Para ello, los directivos azucareros buscarán el apoyo de patrocinadores que puedan sostener a Dayro en el plantel, y el jugador y sus goles ayuden a sacar del hoyo en que cayó el club esta temporada, aquejado no solo por los malos resultados deportivos, sino por una crisis financiera que ha hecho mella.



De darse su contratación, la incógnita, sin duda, será la disciplina del goleador, que perdió en la temporada a su goleador Hárold Preciado, quien se fue para la Liga mexicana, y no pudo reemplazarlo con alguien de la talla.