¿Dardo para Pinto? La pregunta que hizo Máyer Candelo sobre el actual Deportivo Cali

El Deportivo Cali no camina bien en la Liga, después de su segunda derrota en línea y de su notorio descenso en la tabla de posiciones.



Los azucareros cayeron 2-0 el domingo en Bogotá ante Millonarios, resultado que lo tiene ocupando una penosa casilla 18 con apenas 6 puntos.



Máyer Candelo, quien pasó por el Deportivo Cali, primero como jugador, y hace poco como técnico, se preguntó por el estilo que maneja futbolístico el equipo en la actual Liga.



"¿La idea del Cali cuál es? No hay una idea… de pronto es jugar largo.

No es que se queme tiempo o los equipos hagan marrullas cómo se ha venido reclamando. La pregunta es: ¿cuál es la idea del Cali?", se preguntó Candelo en el programa el VBAR de Caracol Radio, analizando especialmente lo que sucedió en el compromiso ante Millonarios en El Campín.



Después de ese partido, el técnico Jorge Luis Pinto reconoció que el rival ganó bien, pero también aseguró que el Deportivo Cali no jugó mal, teniendo como premisa que correr y jugar en la altura de Bogotá no es fácil.



La próxima salida del cuadro verdiblanco será en el estadio de Palmaseca ante el Atlético Bucaramanga, por la octava fecha.