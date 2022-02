Deportivo Cali visita este miércoles al Deportes Tolima en el duelo de vuelta de la Superliga colombiana con la idea de mejorar su rendimiento futbolístico y alzarse con el primer titulo de la temporada.

El técnico Rafael Dudamel habló este martes en la noche en la rueda de prensa oficial previa al juego que se disputará este miércoles en la cancha del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

"Desde lo deportivo hay que refrescar ideas, el funcionamiento colectivo e individual y, desde lo específico, marcar fortalezas que puedan ser determinantes. Cuando uno va a enfrentar a un buen rival como lo es Tolima, hay que entrar en consciencia de lo importante que es ganar un nuevo trofeo, mañana (este miércoles) no valen los 19 puntos de ellos ni los 4 de Cali, el partido está empatado, quedan 90 minutos, queremos refrescar y recordar el momento en el que dimos la vuelta olímpica, llevar a la calma a los jugadores, porque lo que no trabajaste en los días anteriores, no tienes cómo hacerlo en las horas previas", apuntó el estratega venezolano.

El duelo de ida se selló con un empate a un gol en el compromiso que se disputó en el estadio del Deportivo Cali en Palmaseca.

"No hemos tenido una semana larga desde que empezamos a competir y uno se vuelve un entrenador muy digital, entre lo que queremos mostrarle del rival, lo que queremos seguir repitiendo de lo bueno que se hace, cómo podemos fortalecer el funcionamiento, nuestros futbolistas tienen una huella muy buena de trabajo, que nos permite soportar la exigencia e intensidad en cortos tiempos. Cada detalle tratamos de cubrirlo para que los jugadores lleguen con la información bien clara", agregó Rafael.

Sobre el estado de ánimo y la parte mental con la que llega el plantel a este cotejo, Dudamel enfatizó que "estamos al servicio de nuestros futbolistas para que a la hora de competir estén bien preparados. Cuando uno tiene un grupo tan profesional, enfocado y con sentido de pertenencia, sabe que más temprano que tarde va a volver al triunfo".