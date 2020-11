¿Cuál es el secreto en los penales? Lo que dijo David González, figura del Deportivo Cali ante Millonarios

Francisco Henao

David González no lo puede explicar. No sabe si cuando está entre los tres palos enfrentando al ejecutor de un penal pesan más sus habilidades como arquero, su veteranía o su intuición para salir triunfante en ese duelo. La única certeza que tiene es que su misión es evitar el gol.



Eso que a David le cuesta explicar, el hincha lo dimensiona. Y entonces, cuando el cancerbero sale avante en una tanda de penales, porque ataja dos cobros y le da el boleto de clasificación al equipo, sus seguidores lo llaman “héroe”.



David no rechaza ese rótulo. Pero tampoco se siente como tal. Y para tratar de ser justo, resume de otra manera sus sensaciones y las del hincha. “Para un arquero, atajar un penal es como marcar un gol para un delantero”.



Como quieran verlo, lo cierto es que el miércoles en la noche, David, el gran David, sacó de la angustia a los hinchas del Deportivo Cali y les devolvió la felicidad, en el juego contra Millonarios por un cupo a los octavos de final de la Copa Suramericana.



Atajó dos penales y en el último de ellos sus compañeros corrieron a festejar con él y lo ‘asfixiaron’ con un abrazo. Seguramente ellos también pensaron que en ese momento fue su héroe. Que sea el mismo David quien lo cuente.



Ganaba el Cali 1-0 y terminó perdiendo 1-2, lo que forzó la tanda de penales. Sufrida la clasificación...

El equipo jugó bien, a pesar del resultado. Son series de 180 minutos y ganar el primer duelo no asegura nada. El miércoles, en el período complementario, fui un espectador más, pero en el tiempo de reposición hubo un pelotazo largo que significó el gol de ellos y nos fuimos al cobro de penales.



Pero hay que admitir que este Millonarios, al que muchos desahuciaron, fue un digno rival en la serie...

Millonarios desde hace varios meses muestra una idea de fútbol y ha tenido mala suerte, pero no creo que haya sido superior a nosotros, ni en Bogotá ni en Cali, aunque el profesor Juan Carlos Osorio haya dicho que es el equipo que mejor juega en Colombia.



¿Pensó que podían llegar a los penales, tras la victoria en la ida en El Campín?

Uno trata de que no sea así, uno siempre juega a ganar, pero debe ser consciente de que eso también puede pasar. Los penales los practicamos siempre, sobre todo los sábados, aunque por más que lo entrenes, las circunstancias en el juego ya son distintas.



¿Cómo es David en esta instancia? ¿Aguanta para lanzarse? ¿Intuye? ¿Pesa la veteranía?

Yo no soy capaz de explicarlo, no sé decirte qué es lo que hago. Yo simplemente estoy en lo que en alto rendimiento se conoce como “estar en la zona”, concentrado, absorbido por la situación, no pienso en nada más. Me tengo confianza y sé que alguno de los cinco voy a atajar. Siempre estoy tranquilo.



En los cobros, la televisión mostraba que usted les hablaba a los ejecutores, ¿qué les decía?

Trataba de meterme en la cabeza del cobrador, jugar con eso, con su estado de ánimo, meterle presión. Le decía “vi tus videos, ya sé a dónde vas a patear”. A veces da resultado.



Dio resultado dos veces, porque les atajó a Montoya y Macálister. ¿Hubo sobradez en el cobro de Montoya?

Es bueno aclarar lo que pasó. Santiago cobró bien, abajo y a un palo. Lo que pasa es que me conozco con él desde hace muchos años, su hermano era de mis grandes amigos en la adolescencia, y hablábamos de eso, de enfrentarnos, por eso se reía él, porque esto es un juego, pero no por sobradez suya.



Ya son varias las instancias en penales que usted ha librado...

Bastantes, he ganado seis veces y he perdido tres, en Libertadores, Suramericana y Copa Colombia. Hace un par de años enfrenté con Medellín al Cali, atajé, cobré y me lo tapó Pablo Mina, pero ganamos.



¿Para qué está el Cali en Copa Suramericana y Liga?

No me atrevo a responder lo que la gente quiere escuchar, que estamos para ser campeones. Lo que sí puedo contestar es que estamos para jugar bien, en la forma en que lo hemos venido haciendo y hasta mejor, en cada partido. Y si lo hacemos de esa manera, pelearemos por el título.

Vélez Sarsfield, el próximo reto

Tras su empate 1-1 el miércoles en la noche frente a Peñarol en Montevideo, el Vélez Sarsfield argentino clasificó a los octavos de final de la Copa Suramericana, donde se verá las caras con el Deportivo Cali, que dejó en el camino a Millonarios.



Las fechas precisas están por confirmarse por parte de la Conmebol, pero el Cali publicó en sus redes sociales que el juego de ida contra el club gaucho sería el 25 de noviembre en Argentina, mientras que la vuelta se llevaría a cabo el 2 de diciembre, en Palmaseca.



El Vélez es uno de los equipos más tradicionales e históricos de Argentina, ha sido campeón de la Libertadores, la Suramericana y la Intercontinental. Tiene a Gago en su filas.