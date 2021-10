¡Confianza azucarera! Deportivo Cali busca ante Nacional el paso a la final de la Copa Colombia

El sueño de una nueva final de Copa está viva en el Deportivo Cali, que buscará este jueves (8:00 p.m.) arrebatarle el cupo al Atlético Nacional, en la cancha del estadio Atanasio Girardot.



Los dirigidos por Rafael Dudamel no pasan por un buen momento en materia de resultados por la Liga colombiana. Es por ello que todas las ‘tintas’ están puestas para el juego de vuelta de la Copa Colombia.



El verdiblanco viene padeciendo de empatitis tanto en Liga como en la Copa. Sus últimos tres resultados tienen intranquilos a los fanáticos, que son testigos de cómo el Cali ha dejado escapar puntos importantes.



Por el campeonato, los ‘azucareros’ vienen de empatar como locales frente a La Equidad por dos goles y de igualar a un tanto en el clásico vallecaucano frente al América en la cancha del estadio Olímpico Pascual Guerrero.



Por la Copa, la llave de semifinal quedó abierta, pues caleños y antioqueños empataron 2-2 por la ida, en una noche donde el Deportivo Cali no supo administrar la ventaja de 2 a 0 que logró en el primer tiempo, y hasta pudo haber perdido el compromiso en los minutos finales.



Para el duelo de vuelta, los ‘azucareros’ cuentan con lo mejor disponible de su nómina para visitar a los verdolagas.



La única ausencia importante en el Cali es la del delantero Teófilo Gutiérrez, quien todavía debe una fecha de suspensión por expulsión.



“Sabemos que el juego en casa hicimos un buen primer tiempo, debemos tener precaución en las pelotas paradas y de costado. Ojalá podamos conseguir la ventaja y manejar el resultado”, dijo Hernán Menosse, defensor titular del Deportivo Cali.



Por su parte, en Atlético Nacional no podrá contar con el delantero uruguayo Jonathan Álvez, quien sufrió un trauma en su rodilla, en el partido de ida disputado en Palmira.



Tampoco estará disponible el lateral izquierdo Danovis Banguero, quien fue expulsado por doble cartulina amarilla en los minutos finales del primer juego.



Deportivo Cali ya sabe lo que es ganar este torneo y por ello aspira a clasificar nuevamente a una final.



La primera vez que el verdiblanco jugó la final de Copa fue en el año 2010. En esa temporada, de la mano del técnico Jaime De la Pava, logró quedarse con el título luego de vencer en los dos partidos al entonces Itagüí Ditaires.



La segunda ocasión que el Cali disputó una final fue en la temporada 2019. Ese equipo orientado por el argentino Lucas Pusineri enfrentó al Independiente Medellín de Aldo Bobadilla, empataron en el juego de ida a dos goles y los antioqueños ganaron la vuelta por marcador de 2-1.

Ficha técnica

Estadio: Atanasio Girardot.

Hora: 8.00 p. m.

Capacidad: 25 mil aficionados, aprox.

Árbitro: Carlos Ortega - Bolívar.

Probables formaciones



Nacional: Aldair Quintana, Yerson Candelo, Felipe Aguilar, Geison Perea, Jimmy Fory, Baldomero Perlaza, BrayanRovira, Jarlan Barrera, Dorlan Pabón, Álex Castro y Jefferson Duque.

DT: Alejandro Restrepo.



Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade, Andrés Balanta, Johan Valencia, John Vásquez, Kevin Velasco, Hárold Preciado y Ángelo Rodríguez.

DT: Rafael Dudamel.