¿Cómo suplir la baja de Agustín Palavecino en el Deportivo Cali? Análisis

Juan Carlos Pamo

El Deportivo Cali, líder e invicto de la Liga, no está exento de problemas. Al de la falta de gol de sus delanteros Marco Pérez y Ángelo Rodríguez se suma la salida de Agustín Palavecino, que a falta de confirmación oficial jugará en River Plate de su natal Argentina, bajo la batuta de Marcelo Gallardo.



‘Pala’, gran figura azucarera desde el año pasado, dejará un hueco importante en el ataque verdiblanco.



Con el torneo ya iniciado, la duda está en lo que debe hacer el conjunto de Arias: contratar un refuerzo o confiar en su cantera y en lo que tiene en plantilla.



Ángel María Torres, histórico delantero del Cali, se inclina por lo primero. “El equipo debe buscar a alguien porque los partidos que le vi sin Palavecino, sobre todo el que empató contra Envigado de local, lo noté sin brújula en el mediocampo. Es aconsejable conseguir uno que se parezca a él, que organice las ideas del equipo”, señaló Torres.



El exjugador considera que la importancia de Palavecino está justificada en su dinámica y en su capacidad de hacer presencia en ambas áreas.



“Los jóvenes tienen buenas condiciones, pero les falta bagaje para poder reemplazarlo”, concluyó.



Juan Felipe Cadavid, periodista de Caracol Radio y Win, reconoce a Palavecino como “un futbolista que se busca por todo lado, por eso el mejor técnico del continente lo buscó. Es difícil encontrar un futbolista que marque y juegue. Que genere, pero a la vez también se ponga el overol en el momento en que no se tiene la pelota”.



Rescata que el técnico Alfredo Arias ha intentado darles los hilos del ataque a Andrés Arroyo y Kevin Velasco en ausencia de Palavecino.

“Será tiempo de convencerlos y trabajarlos, no para que hagan lo mismo, sino para que la ausencia del argentino no se note mucho”.



En su opinión, “la cantera el Cali siempre ha demostrado que tiene jugadores competentes y de pronto con el trabajo del ‘profe’ Arias, desarrollando estas capacidades en algún futbolista, se puede encontrar el reemplazo”.



Zanja con que el Deportivo Cali no necesariamente debe jugar a lo mismo, y que ahí Arroyo, “de características muy distintas a Palavecino, tiene la oportunidad de demostrar de qué está hecho”.



Samuel Vargas, periodista de DirecTv que ha tenido la oportunidad de comentar los últimos juegos del cuadro vallecaucano, coincide en que la de Palavecino es una baja sensible que preferiría suplir con un refuerzo.



“No es solo el motor del equipo en el juego, sino el goleador y esto se potencia en un equipo que no tiene gol como el Cali, que llega mucho, pero no concreta”, declaró.



“Creo que con lo que hay no se va a poder sopesar. Pienso que el Cali le debe dar la confianza al entrenador para que busque en el mercado que él conozca un jugador que pueda cumplir con esa función”, agregó.



Para Vargas, Arias demostró que sabe de refuerzos con la contratación de Guillermo De Amores, “un arquero de jerarquía, que ha demostrado con buenas atajadas que fue un acierto de la gestión del uruguayo”.



“El Cali juega bien, de hecho la estructura Vs. Chicó y Patriotas fue la misma; lo que cambió en el segundo juego es que a Palavecino lo reemplazó Arroyo, un juvenil de muy buenas condiciones, pero que es eso: un juvenil”, cerró Samuel.



La dirigencia del Deportivo Cali le dijo a El País que aún no hay una decisión tomada sobre el paso a seguir con la salida de Palavecino. En los próximos días se aclarará.

Torres, aún lejos del debut

Franco Torres, quien también podría ocupar el espacio que deja Agustín Palavecino en el Cali, presentó una lesión en su muslo izquierdo, por lo que se le harán estudios para determinar el alcance de la misma.



Torres, después de pasar los exámenes médicos con el club, se encontraba en un plan de acondicionamiento físico que trabajó durante 10 días, hasta reportar la molestia.



El cuadro azucarero también reportó la actualidad médica de Juan Camilo Angulo, quien tiene una lesión muscular en su muslo derecho; Hernán Menosse, que tiene un golpe en la rodilla del que será evaluado este martes; y de Jean Paul Arce, quien se reintegró a los entrenamientos.