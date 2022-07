¿Cómo parar la crisis económica y deportiva que agobia al Deportivo Cali? Informe especial

Las alarmas están encendidas desde hace rato en el Deportivo Cali. Si en diciembre y los primeros días de enero todo era alegría por la conquista de la décima estrella, siete meses después el panorama es preocupante tanto en lo económico como en lo deportivo.



Un pasivo que ronda los $92 mil millones y que atenta contra la conformación de una buena nómina, y un equipo que futbolísticamente sigue lejos del que logró el título de diciembre, obligan a tomar rápidamente decisiones para encontrar la luz al final del túnel.



“Desde el 2018 no se han generado los ingresos que se esperaban, y si a eso se le suma la pandemia y el hecho de que no se tomaron los controles en cuanto a egresos e ingresos, entonces podríamos decir que la situación se veía venir. ¿Qué hacer? Se debe tomar una decisión impopular y es vender el componente fútbol a un grupo inversor. Es la única manera de salvar el equipo, o sino perderemos las sedes que están en garantía”, asegura el expresidente Fernando Marín.



Esa, la de permitir la llegada de un inversionista, ya se ha hablado al interior del Comité Ejecutivo como fórmula de salvación ante la dura crisis económica.



De darse esta situación, cambiarían las cosas en el Deportivo Cali, ya que pasaría a operar como sucede en el América, Junior, Nacional, Millonarios y Tolima, clubes que tienen de respaldo de un grupo inversor o un empresario.



“El equipo ha llegado a unos niveles de endeudamiento bastante altos y el fútbol no da para pagar toda esa deuda. Yo veo como única solución vender el fútbol y separar claramente la parte social”, señala otro expresidente del onceno verdiblanco, Rodrigo Otoya.



Agrega que “Si el Deportivo Cali no hace eso, será difícil salir adelante. Se puede permitir la llegada de alguien que conozca de fútbol para que le dé estabilidad a toda la estructura que tenemos”.



Alfonso Muñoz, expresidente del Deportivo Cali y quien ha estado ligado a la institución durante muchos años, señaló que lo primero que se debe hacer “es presentar un plan creíble a los acreedores para conseguir una refinanciación. Pero también hay que reducir gastos y reestructurar administrativa y financieramente el equipo”.



Señaló Muñoz que “Si uno va a vender algo, primero debe darle valor; pero acá se está perdiendo valor porque seguimos con los pasivos. Hay que conseguir un socio estratégico”.



En cuanto a la solución deportiva, el veterano dirigente manifestó que “hay que apoyarse en la cantera, que es la base de la institución. Siempre que hemos salido campeones lo hemos hecho con un 70 u 80 % de canteranos. Si a los canteranos se les acompaña razonablemente con jugadores de experiencia, funcionan; pero si se contrata mal como ahora, es un problema”.



En cuanto a darle más protagonismo a la cantera está de acuerdo Eduardo Franco, exgerente del elenco verde, quien expresa que “el Deportivo Cali tiene que volver a sus raíces. El éxito del equipo está ligado siempre a los procesos con los canteranos”.



Dice Franco que “lo del fútbol se debe vender porque la deuda que tiene no se paga con lo que da precisamente el fútbol. Los grandes equipos como Nacional, América, Junior, Millonarios y Tolima tienen detrás a grandes empresarios, y el Cali ese músculo financiero no lo tiene. Hay que hacer algo pronto”.



En igual sentido se pronunció el socio Germán Salcedo, quien fue más allá al decir que “se está hablando incluso de declararse insolvente, pero si el Cali después incumple con los acuerdos a los que debe llegar, podrían liquidarlo”.



Agregó Salcedo que “hay que traer capital nuevo y tener un proyecto deportivo claro que es lo que no tenemos hoy. Siempre hemos sacado pecho de nuestra democracia, pero aquí hay incluso socios que no van ni siquiera al estadio, y si la salvación es con capital nuevo, toca hacerlo”.



Así de compleja es la situación del Deportivo Cali, equipo que busca recuperar la magia en lo futbolístico y certezas en lo administrativo.

Para encontrar la luz al final del túnel se requiere de mucha sabiduría, pero también del respaldo de todos: aficionados, socios, dirigentes y jugadores.



La asamblea del próximo 11 de julio podría ser una buena oportunidad, ojalá con más soluciones que problemas sobre la mesa.

¿Y lo futbolístico?

En lo deportivo la situación también es difícil. Los azucareros vienen de ser penúltimos de la Liga anterior y de comenzar con preocupación su camino en Copa Suramericana después del 0-0 del miércoles como locales ante Melgar de Perú, lo que provocó muchas críticas.



“Un equipo desordenado, jugadores desubicados, erráticos y sin criterio para manejar los tiempos del partido. Un técnico que desde la raya exhibe una lírica sin par, la misma que lleva a los micrófonos para invitar descaradamente a los hinchas a mirar a otro lado”, escribió en su blog Germán Salcedo, hincha y socio del Deportivo Cali.



Entre tanto, Rodrigo Otoya, expresidente, señala que la situación es muy crítica: “Hace seis meses fuimos campeones y ahora somos penúltimos, un tema extraño porque equipos con nóminas más modestas estuvieron por encima del Deportivo Cali. Sin duda, hay qué revisar lo que está pasando”.



Los azucareros salieron del chileno Sebastián Leyton, de John Vásquez y de Andrés Balanta, pero no pudieron fichar a Dayro Moreno, que era el jugador que la afición esperaba.



Llegó Germán Mera como referente, lo que no alcanza para esconder la enorme preocupación que hay de cara al torneo que está próximo a comenzar.



A eso se le agrega el haber cambiado de técnico sin siquiera iniciar la Liga, lo que llena de más incertidumbre el panorama de los verdiblancos.



Se vienen días claves para el futuro del Deportivo Cali. Los actuales directivos esperan, con el apoyo de hinchas y socios, hacer las movidas necesarias y precisas que requiere la institución.

En busca del nuevo técnico

Los directivos del Deportivo Cali siguen analizando diferentes hojas de vida para definir el sustituto del venezolano Rafael Dudamel.



Las opciones, por la difícil situación económica del club, son pocas.

Máyer Candelo, Hárold Rivera y Pedro Sarmiento son los que más suenan, aunque no se descarta que a escena entren otros nombres por la cantidad de hojas de vida y sugerencias de empresarios, llegados a los directivos del elenco azucarero.



Candelo es sin duda del riñón del Deportivo Cali porque se inició futbolísticamente con los azucareros y fue campeón. Su única experiencia como técnico fue con Cortuluá en 2019.



Rivera, entre tanto, tiene recorrido por varios equipos, siendo el último Independiente Santa Fe en 2021.



Sarmiento por su parte hace rato no dirige, pero tiene en su haber un título y un subtítulo con el Deportivo Cali.

Los directivos se tomarán su tiempo para escoger.

La solución más viable

El tema económico, con un pasivo que ronda los $92 mil millones, es el principal dolor de cabeza del Deportivo Cali.



Socios y exdirectivos consultados por El Pais aseguran que permitir la llegada de un inversor o de un grupo, sería lo más sano para la institución.



Ese inversor compraría el fútbol del equipo, es decir, el profesional y las canteras, y pasaría a controlar uno de los activos más importantes de la institución.



¿Qué significaría eso? Que además de saldar las deudas, manejaría lo de salidas y contratación de jugadores, tal como pasa en clubes controlados por un grupo inversor, por una familia o empresarios como sucede en Millonarios, Tolima, Junior o Nacional.



Esto, si no hay condiciones diferentes exigidas por el Deportivo Cali, por ejemplo, en el momento de cerrar cualquier negociación con el o los inversionistas. Se podría dar que el recién llegado deje en manos del Comité todo como se viene manejando el equipo.