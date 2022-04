¡Clásico femenino! Deportivo Cali recibe este sábado al América en el estadio de Palmaseca

El clásico por el liderato de la Liga Femenina Colombiana se jugará este sábado entre Deportivo Cali y América en el estadio azucarero, a partir de las 11:00 de la mañana.



Por la fecha 10, ambas escuadras se medirán en un derby que promete muchas emociones, más allá de que cada una llega con 22 puntos compartiendo la cabeza en la tabla de posiciones.



Las ‘Azucareras’ ganan el puesto en la punta por diferencia de goles (19 sobre 14), pues los dos equipos han jugado 8 partidos cada uno, han ganado 7 y empatado 1. Marchan invictos en la Liga Femenina Colombiana.



El partido será transmitido en directo por Win Sports + y Win Sports Online.



Deportivo Cali viene de derrotar 2-0 a Deportes Tolima en Ibagué, mientras que las escarlatas vencieron 1-0 al Atlético Huila.



Este sábado también se jugarán los partidos Independiente Santa Fe Vs. Deportes Tolima (1:00 p.m.), Atlético Huila Vs. La Equidad (3:00 p.m.) y Deportivo Pereira Vs. Millonarios.



El domingo, dentro del cumplimiento de la fecha 10 de la Liga, Atlético Bucaramanga recibirá al Atlético Nacional (11:00 a.m.), Fortaleza será local ante Real Santander (1:00 p.m.), Cortuluá visitará a Independiente Medellín (1:00 p.m.) y Orsomarso será anfitrión de Junior (1:00 p.m.).



Los equipos que escoltan a Deportivo Cali y América dentro de la zona de clasificación son Independiente Santa Fe (19), Deportivo Pereira (15), Millonarios (14), Atlético Junior (13), Independiente Medellín (13) y Orsomarso (12).