Cinco jugadoras del Deportivo Cali Femenino no seguirán para la temporada 2023

Deportivo Cali Femenino dio un importante anunció este viernes cuando dio a conocer la lista de las jugadoras que no seguirán con la institución para la temporada 2023.



Jorelyn Carabaí, Kelly Caicedo, Ingrid Guerra, Farlyn Caicedo y Manuela Pavi, no seguirán con el equipo verdiblanco según informaron a través de un comunicado.



A ella se suman la partida de la delantera colombo-estadounidense Elexa Bahr, quien esta semana fue confirmada como nueva futbolista del América de Cali.



Además, todavía es un misterio el futuro de la atacante Linda Caicedo, máxima figura del Deportivo Cali en las útlimas dos temporadas, pues todavía no define dónde jugará en este 2023, aunque es evidente que no será en el equipo caleño.



Por lo pronto, el equipo 'azucarero' trabaja bajo las órdenes del técnico Sergio 'Checho' Angulo, preparando lo que será la Liga Femenina de esta temporada.

