El venezolano Rafael Dudamel, quien fue jugador del Deportivo Cali, aparecía este martes como el candidato más fuerte para asumir la dirección técnica del onceno azucarero en reemplazo del uruguayo Alfredo Arias.



Directivos y técnico sostuvieron varias conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo, y aunque está la intención de parte y parte, algunos detalles son materia de estudio por parte de Dudamel.



Una fuente del Deportivo Cali le aseguró a El País que “la idea es que él acepte un contrato hasta diciembre, con posibilidades de que se prorrogue por dos años más en caso de que clasifique al equipo a la Copa Libertadores o a la Suramericana”.



Otro detalle a tener en cuenta es el tema económico. En ese sentido la misma fuente señaló que Dudamel tendría que hacer un esfuerzo grande para bajar sus pretensiones y así fichar para Deportivo Cali.



Esos dos temas habrían alejado a Dudamel del equipo verdiblanco; allegados al técnico señalaron que firmar hasta diciembre para ver qué pasaba más adelante, no era para un entrenador que ya ha dirigido selecciones nacionales.



Por esa razón las negociaciones se habrían estancado este martes, pero fuentes cercanas a las partes aseguraron que no cerraban del todo la puerta porque en cualquier momento se podría llegar a un acuerdo.



Otros candidatos



Con el tema Dudamel pendiente, el Deportivo Cali tiene sobre la mesa otras opciones.



Una de ellas es la del argentino Lucas Pusineri, quien ya dirigió al cuadro verdiblanco con buenos resultados así no haya salido campeón, pero la afición le reconoció el estilo que le imprimió al equipo.



Pusineri, desde Argentina, dijo que hasta este martes nadie se había contactado con él para ofrecerle la dirección técnica del Cali, pero fuentes cercanas a la dirigencia aseguraron que ya se había dado un contacto.



La otra opción es la de Máyer Candelo, pero genera dudas entre algunos directivos por su inexperiencia.



Candelo dirigió al Cortuluá en la B y los resultados no fueron buenos.