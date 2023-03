Cali y América no se hicieron daño y repartieron puntos en Palmaseca por la fecha 10

Deportivo Cali y América empataron 1-1 en el clásico vallecaucano número 299 por Liga, en un marco espectacular en Palmaseca y con una gran intensidad por parte de ambos equipos.



El resultado, sin embargo, sigue dejando las cosas como estaban, con un Deportivo Cali que se mantiene sin ganar y es colero en la tabla, y con un América que continúa consolidándose futbolísticamente y disfruta por ahora de su liderato en la tabla.



A los 34 minutos Iago Falque silenció el estadio del cuadro azucarero con un gol anotado con la pierna que menos domina, la derecha, pero a los 40 John Vásquez les devolvió la ilusión a los casi 25 mil espectadores con una perfecta definición en el área chica.



El primer tiempo se jugó con mucha intensidad por parte de ambos equipos.



Deportivo Cali puso el ritmo en casa y salió con otra actitud, presionando a un América que se vio desconcertado en los primeros minutos.



A los 5 minutos el local tocó la puerta roja con un pelotazo de Aldaír Gutiérrez a Kevin Viveros, el delantero ganó y ante la salida de Diego Novoa, sacó un globito que salió muy cerca del vertical derecho.



A los 16 de nuevo se acercó el Cali con un cabezazo de Germán Mera. Cali jugaba bien, presionaba, utilizaba las bandas para atacar y neutralizaba a los hombres más importantes del cuadro rojo.



América, sin embargo, avisó con un tiro libre de Iago Falque que controló Kevin Dawson a los 28 minutos, y a los 34 el mismo volante español silenció el Palmaseca con el 1-0, tras un centro de Edwin Velasco desde zona izquierda.



Deportivo Cali, viéndose inferior, volvió a pisar el acelerador y por poco logra el empate a los 39 con un remate de Rafael Bustamante que dio en el palo.



El mismo volante verdiblanco habilitó a John Vásquez por derecha, y el delantero, ante el acoso de Edwin Velasco, sacó un remate que no pudo controlar Diego Novoa para el 1-1 en Palmaseca.



Y se pudo ir ganador el Cali en esa etapa inicial con un cabezazo de José Caldera a los 46, que pasó cerca de uno de los verticales.



En el segundo tiempo el Cali se acercó muy rápido con Germán Mera, pero los rojos respondieron a los 54 con una llegada por izquierda de Adrián Ramos y un centro que no encontró receptor.



La opción más clara del periodo final la tuvo Luis Sánchez, quien desperdició de manera increíble solo ante Dawson, cuando el reloj marcaba los 72 minutos de juego.



El 1-1 no se alteró en el Palmaseca, defendiendo América su liderato, y quedando el Deportivo Cali nuevamente en el sótano de la tabla a pesar de jugar un buen clásico.