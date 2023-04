Cali sigue sin encontrar la luz al final del túnel: Cayó goleado contra el Medellín en el Atanasio

Deportivo Cali apostó por un juego ofensivo en el estadio Atanasio Girardot frente a Independiente Medellín y lo pagó caro. En la capital antioqueña, los Azucareros cayeron 3-0 por la fecha 13 de la Liga y siguen profundizando su crisis.



Apostó el técnico Jorge Luis Pinto por cinco novedades en la nómina —Kevin Riascos, Brayan Montaño, Juan Córdoba, Andrés Arroyo y Gustavo Ramírez— y no le surtió efecto su idea.



En el primer tiempo, el delantero del Medellín Díber Cambindo hizo la fiesta y se divirtió con un Cali dócil en el mediocampo y la defensa. Apenas transcurrían 20 segundos de juego y el atacante local ya tenía una opción clara de gol, pero lanzó el balón por fuera.



Claro que Medellín también tuvo un susto, en el minuto 14, cuando una devolución terminó con un rechazo del arquero Luis Vásquez que golpeó a Rafael Bustamante y por poco se mete al arco.



El local tuvo luego otra opción de gol, pero Aldaír Gutiérrez evitó que la pelota llegara a un solitario Cambindo con la puerta vacía, hasta que, en el 26’, el delantero rojo se mandó un golazo. Recibió un pase de Miguel Monsalve y bañó con clase y perfecta definición a Kevin Dawson para el 1-0. Un gol que llegó tras una serie de malos rechazos de la zaga caleña.



Y el propio Cambindo amplió la cuenta siete minutos después (33’), tras pase de Luciano Pons.



Y en el 39’, de nuevo Cambindo, le ganó en velocidad y fuerza a Germán Mera, eludió a Dawson y estrelló el balón en un poste.



Para la parte complementaria, Pinto mandó al terreno a John Vásquez, por Juan Córdoba; a José Caldera por Kevin Riascos, y a Kevin Velasco por Andrés Arroyo, y el Cali tuvo más orden y cedió menos espacios en un comienzo. De hecho, eso le sirvió para acercarse a la puerta de Vásquez con cierto peligro, pero un contragolpe bien aprovechado por Cambindo, Pons y Monsalve terminó con el tercer gol de Medellín, anotado por este último jugador, en el minuto 60.



Pinto se jugó otra carta y reemplazó a Ramírez por otro atacante, Roger Murillo, pero el juego ya estaba liquidado en el marcador.



Sufrió el Cali una vez más en una Liga en la que no sale del fondo de la tabla, donde es último con 9 puntos luego de 13 partidos (39 puntos posibles). Situación que, por supuesto, también afecta al conjunto azucarero en la tabla del descenso, donde cada vez da un paso más hacia el barranco.



El próximo sábado, Pinto y sus jugadores recibirán a Unión Magdalena en Palmaseca, en un partido en el que están obligados, como cada fecha esta campaña, a ganar para no empeorar su crisis.



Magdalena cayó 0-3 en casa contra Deportivo Pereira y es el primer opcionado para ir a la B.