Cali buscará su primera victoria de Liga en condición de local: Recibe a La Equidad

El partido de hoy, por la fecha 12 de la Liga colombiana, puede ser una buena oportunidad para que el Deportivo Cali comience a cambiar la historia que arrastra esta campaña y que lo tiene en el último lugar de la tabla.



Con apenas 8 puntos de 33 posibles (11 juegos), los Azucareros reciben en su casa esta noche a La Equidad, que es penúltimo y apenas tiene un punto (9) por encima de los verdiblancos.



El duelo de coleros es clave para ambas escuadras, que están parcialmente por fuera de la fiesta final, a la que clasifican los primeros ocho de la tabla.



Sin embargo, es mucho más importante para el Cali, que no solo anda mal en la Liga, sino en el descenso, en cuya tabla ocupa la casilla 17 con 1,17 de promedio, superando solamente a Once Caldas (1,16), Alianza Petrolera (1,10) y Unión Magdalena (1,04).



En la Liga, los Azucareros apenas suman una victoria, por 5 empates y 5 derrotas. Realidad distinta traen en la Copa Colombia, en la que han avanzado hasta la tercera fase, de donde vienen de derrotar en el juego de ida 1-0 a Jaguares, en Palmaseca. Resta el juego de vuelta en Montería.



Esa victoria puede ser un aliciente para el conjunto que orienta el técnico Jorge Luis Pinto, quien es consciente de todo lo que deben corregir sus hombres para enderezar su rumbo en la Liga y buscar, sino la clasificación en las nueve fechas que faltan, por lo menos alejarse de la zona del descenso.



Para el juego de esta noche en Palmaseca (6:20 p.m.), el Cali tendrá novedades en la zaga, pues el defensa central José Caldera tiene acumulación de cartones amarillos y no podrá actuar contra La Equidad.



En su reemplazo, el profesor Pinto dispone de Jefferson Díaz, pues Kevin Riascos se encontraba en el departamento médico y posiblemente no le alcanzaría para estar hoy en el estadio azucarero.



Díaz, entonces, haría pareja con Germán Mera en los centrales.



Se prevé, además, el regreso del delantero paraguayo Gustavo Adrián Ramírez, quien viene de jugar por Copa Colombia contra Jaguares, partido en el que erró un penal.



Quizás, el técnico Pinto opte por ser ofensivo esta noche y ponga en la delantera a Ramírez con Kevin Viveros, quien es el que ha marcado la mayor parte de los pocos goles verdiblancos en la Liga. Aunque John Vásquez ha elevado también su nivel. Daniel Mantilla, por lo que viene haciendo, seguramente será titular para empujar el tren de ataque.



Una victoria le vendría muy bien a este Cali que en cada fecha se juega una ‘final’ para salir del fondo de la tabla de la Liga y alejarse del descenso.