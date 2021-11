Ayuda solidaria: en delicado estado de salud se encuentra Henry 'La Mosca' Caicedo

Henry Caicedo, más conocido en el mundo del fútbol como 'La Mosca', necesita del apoyo de toda la afición del fútbol colombiano debido a los quebrantos de salud que está atravesando actualmente.



El exdefensor caleño de 70 años sufrió un derrame cerebral según informó Margarita Caicedo, su hermana, según informó a El País.



"Mi hermano comenzó con los síntomas el sábado y de la clínica pensaron que era otra cosa, pero al ver que seguía en la misma situación lo volví a llevar y el domingo en la tarde confirmaron que había sufrido un derrame", nos comentó Margarita.



Henry 'La Mosca' Caicedo hizo historia en el fútbol colombiano pues fue considerado como uno de los mejores defensores en Suramérica e hizo parte del Deportivo Cali dirigido por Carlos Salvador Bilardo.



"El estado de mi hermano es muy delicado, necesita una UCI, pero todavía no hay disponibilidad. Él desde el lunes está en un cubículo acostado en una camilla porque ni siquiera habitación le han podido dar", afirmó su hermana, quien es la que ha estado al tanto del estado de 'La Mosca'.



"Imagínese que le deben practicar una resonancia urgentemente, pero por no estar en una UCI no le pueden hacer el examen. Apenas anoche le pusieron una sonda para que pudiera pasar comida, después de cinco días sin que probara agua porque ni una pasta le habían pasado", recalcó Margarita Caicedo.



Sobre la ayuda que requiere Henry, dijo: "El doctor Harold Losada nos está ayudando con la gestión y poder agilizar las cosas en la clínica. Sin embargo, también nos pueden apoyar para conseguir los pañitos, pañales, cobijas, que necesita mi hermano".



Para toda la afición del fútbol colombiano que gozó de las grandes presentaciones de Henry 'La Mosca' Caicedo y deseen apoyar en esta difícil situación, se pueden comunicar con la hermana del exfutbolista, Margarita Caicedo, a través del número celular 3184383095.