"Así sea en la luna, vamos a jugar": Alfredo Arias, DT del Deportivo Cali

Juan Carlos Pamo

“No me molesta jugar en una sola sede. Veo con tanta actitud a mis jugadores, que no importa dónde, así sea en la luna, vamos a jugar”.



Así reaccionó el técnico del Deportivo Cali, Alfredo Arias, a la propuesta de reanudar la liga colombiana en una sola sede, ante la amenaza de la pandemia del coronavirus.



El 30 de agosto, si el Covid-19 y el Gobierno lo permiten, el torneo colombiano volvería a competencias, pero aún no hay una sede definida para tal objetivo. Se especula que el Eje Cafetero es una buena opción.



“Lógicamente todos queremos jugar de local, pero hay un bien mayor, que nos interesa a todos. Seguro están buscando las zonas de menos riesgo para el desarrollo del campeonato y eso nos beneficia”, precisó Arias.



“Está en nosotros, los integrantes de cada burbuja en cada club, ser responsables, que nuestra actividad la podamos sobrellevar como hicieron en Europa y podamos salir adelante”, explicó el uruguayo en atención virtual a la prensa de la ciudad, que quiso conocer sus impresiones sobre el torneo.