"Aquí no se puede empatar", Deportivo Cali recibe al América de Cali en un clásico de necesitados

“... América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar”. La pegajosa canción del Grupo Niche es un fiel reflejo de las necesidades de ambos equipos en el clásico vallecaucano que se jugará esta tarde (6:05) en el estadio de los azucareros, por la novena fecha de la Liga colombiana.



Mientras los rojos están por fuera de los ocho con 11 puntos, los verdes figuran en puestos de abajo con 9.



Ambos están obligados a ganar hoy si no quieren perder la rueda de los equipos que están parcialmente en el grupo de los ocho.



Un resultado diferente a la victoria no solo comprometerá la clasificación, sino que agudizaría la crisis de resultados que viven Deportivo Cali y América.



Los dos vienen de jugar hace cuatro días por Copa Colombia, un partido que resultó emocionante y que regaló cuatro goles para el empate 2-2.

Por el lado verde

La principal novedad en el Deportivo Cali es el debut de Rafael Dudamel como técnico, en reemplazo de Alfredo Arias.



El venezolano fue presentado el jueves y de inmediato comenzó a trabajar para elegir los 11 mejores jugadores con miras al clásico vallecaucano de hoy.



Es probable que Dudamel mantenga la misma formación que utilizó el Deportivo Cali el miércoles ante el mismo rival, por Copa Colombia.



Eso quiere decir que Teófilo se mantendría como inicialista al lado de John Vásquez y de Gastón Rodríguez, y que en ataque aparecerá de nuevo Ángelo Rodríguez.

El resto del equipo no se tocará para darle continuidad.

Por el lado rojo

Cada que juegue América siempre habrá cambios significativos en su formación titular por la filosofía de su técnico Juan Carlos Osorio de rotar la formación.



Para este duelo el técnico no tendrá en cuenta a tres jugadores importantes como Luis Paz, Adrián Ramos, el goleador del miércoles en el clásico, y Déinner Quiñones, de buen trabajo en la mitad del campo.



En nómina de convocados aparece por primera vez Larry Angulo y vuelve a ser tenido en cuenta Mateo Ortiz, en tanto que en el arco, después de regresar de compromisos con su selección, es casi segura la presencia del venezolano Joel Graterol como titular.

Clásico en paz

Se espera que el duelo vallecaucano sea una auténtica fiesta como se vivió el miércoles por Copa Colombia.



Que los aficionados disfruten del partido y que al final, sea cual fuere el resultado, haya paz y buen comportamiento para que las autoridades sigan avanzando en el proceso de autorizar el ingreso de los hinchas a los estadios.



El balón rodará a las 6:05 p.m. con arbitraje de Wilmar Roldán.

Datos

La última vez que se enfrentaron verdes y rojos por Liga fue el 11 de marzo de este año, en el estadio del Deportivo Cali. Esa vez ganó América 2-0 con doblete de Adrián Ramos.



En el duelo de hoy se estrenará como técnico del Deportivo Cali el venezolano Rafael Dudamel, sustituto del uruguayo Alfredo Arias.

La Ficha

Estadio: Deportivo Cali

Hora: 6:05 p.m.

Aforo: 8015 aficionados

Árbitro: Wilmar Roldán

Probables formaciones



América: Joel Graterol, Cristhian Arrieta, Marlon Torres, Jorge Segura, Elvis Mosquera, Larry Angulo, Rodrigo Ureña, Carlos Sierra, Emerson Batalla, Gustavo Torres y Carlos Barreiro.

DT: Juan Carlos Osorio



Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade, Jojhan Valencia, Carlos Robles, Gastón Rodríguez, John Vásquez, Teófilo Gutiérrez y Ángelo Rodríguez.

DT: Rafael Dudamel