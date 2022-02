Andrés Colorado sería inscrito por Cortuluá para jugar la Liga antes de dar el salto al exterior

El volante Andrés Colorado sería inscrito por Cortuluá para el primer semestre de la temporada 2022 a la espera de finiquitarse un traspaso al fútbol del exterior.



El mediocampista de 23 años, figura en el título del Deportivo Cali del año pasado, viene entrenando con la escuadra del ´corazón’ del Valle a la espera de concretarse su salida al balompié internacional.



Una de las opciones que se maneja desde la parte deportiva por parte de Cortuluá es que el volante nacido en Guacarí pueda ser tenido en cuenta por el técnico chileno Manuel Suárez y usarlo en varios partidos de la Liga colombiana.



“Queremos que Andrés pueda tener competencia con Cortuluá. En caso de presentarse una posibilidad de irse al exterior, no tendríamos ningún inconveniente para su salida, cosa distinta pasaría si se lo cedemos de nuevo al Cali”, comentó una fuerte cercana al elenco del centro del Valle.



Colorado cumplió tres temporadas con los azucareros y aunque se aguardaba la esperanza de un posible retorno al elenco de Rafael Dudamel, esa opción quedó descartada definitivamente.



Aunque la expectativa de los directivos de Cortuluá era cerrar su fichaje en el mercado de invierno, sobre todo para el fútbol europeo donde tuvo ofertas, la falta de sumar minutos con la Selección Colombia hizo que no se cerrará su vinculación.



En la carpeta de los dirigentes vallecaucanos estuvo la opción de tres elencos de Italia, así como el interés del Dinamo Zagreb de Croacia y del Young Boys de Suiza, negocios que no se pudieron concretar por la falta de acción del futbolista con la ‘Tricolor’ nacional. Andrés solo ha disputado un juego amistoso en enero pasado ante Honduras en Estados Unidos, donde anotó un gol.



Por ahora se trabaja en los mercados de ligas que siguen con los libros de pases abiertos. De Brasil hay interés de varios equipos y este jueves llegó una oferta concreta que en cualquier momento podría cristalizarse.



“Queremos que Andrés vaya a un equipo que lo puedo potenciar. Tuvimos una intención de compra de una escuadra fuerte de Colombia, pero nuestra intención es que pueda irse al exterior”, puntualizó la fuente.



El modelo de negocio con la posible venta de Colorado es que Cortuluá se reserve un porcentaje de sus derechos federativos y económicos, y que una futura venta el elenco vallecaucano pueda verse beneficiado.