Andrés Balanta: la noche en la que el volante enamoró a los hinchas del Deportivo Cali

Andrés Balanta, fallecido este martes a los 22 años en Argentina, sorprendió por primera vez a los hinchas del Deportivo Cali en la noche del 12 de mayo del 2018, en el partido de ida de cuartos de final de la Liga entre los verdes y Nacional, que terminó 1-0 a favor de los azucareros.



El volante de marca, que en ese entonces tenía 18 años, ingresó en el inicio del segundo tiempo (minuto 51) para reemplazar al veterano Abel Aguilar, y realizó una tarea inesperada para la grada y para la prensa: se hizo dueño de la mitad del campo como si tuviera varias temporadas encima y recuperó con determinación una pelota clave entre dos futbolistas de Nacional, en una acción que desencadenó el gol de cabeza de Nicolás Benedetti para el triunfo de los locales.

Al final de ese juego, la exigente grada de Palmaseca lo aplaudió, reconociéndole el temperamento mostrado.

¿Quién era Andrés Balanta?

Balanta nació el 18 de enero del 2000. A los once años ingresó a la Escuela Carlos Sarmiento Lora, donde no tardó en brillar e incluso formar parte de los procesos juveniles de la Selección Colombia.



En el 2015 fue descubierto por el profesor Hernando Arias, quien no dudó en traerlo al cuadro verde, aunque al principio jugaba como central y no como volante de marca.



“Andrés llegó al Cali a los 16 años. Yo lo vi en un partido del Torneo Nacional Sub-17 y me pareció un jugador muy interesante. Jugaba como central, pero yo le propuse que le iría mejor como mediocampista por su proyección de talla. Él aceptó. Es un muchacho, además, muy culto y educado, y por eso tuvo esa posibilidad de debutar tan temprano”, sostuvo Arias en el 2018.



“Yo no me sorprendí al ver la forma como jugó ante Nacional esa noche, porque para eso trabajamos en la cantera, para sorprender y que la gente se pregunte ¿de dónde salió ese jugador?”, remarcó.



Mauricio Guzmán, asistente técnico de la categoría Sub-17 del Cali, tuvo a Andrés como pupilo en el 2016, y por eso, en el 2018, habló bien de sus habilidades.



“Aunque él era el menor del equipo, siempre fue titular, mostrando que tiene proyección. Su principal característica es la nobleza con la que entrena y con la que juega, porque disputa cada balón con todo”, expresó Guzmán.



Años después, y con Rafael Dudamel como entrenador, Andrés Balanta conquistó la décima estrella con el Deportivo Cali, un recuerdo que perdurará para siempre.