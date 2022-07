Amargo debut para Máyer Candelo y el Deportivo Cali, luego de caer frente al Tolima

El estreno del Deportivo Cali en Liga, y el debut de Máyer Candelo como técnico azucarero, no fueron lo que se esperaba por la derrota sufrida 2-0 ante Tolima, en el estadio Murillo Toro.



El equipo lució bien en el primer tiempo, pero después de la infantil expulsión de Teófilo Gutiérrez por agresión a un contrario, en el minuto 40, se vino abajo y en el complemento fue fácilmente superado por un onceno local muy ambicioso.



En el primer tiempo, aunque el Tolima tuvo la iniciativa, se encontró con un Deportivo Cali que también quiso ir al frente cuando tuvo el balón.

A los 11 se produjo la primera opción de gol, un fuerte remate del lateral pijao Jeison Angulo que salvó el arquero azucarero Humberto Acevedo.



Deportivo Cali respondió a los 13 con un pase preciso de Teófilo Gutiérrez a Ángelo Rodríguez, y el potente remate del delantero azucarero lo mandó al tiro de esquina el arquero William Cuesta.

A los 26 se produjo una clara llegada del Tolima, un centro desde la derecha de Jeison Lucumí y solo, en el segundo palo, Luis Mirando no supo rematar.



A los 33 quien no remató bien fue Kevin Velasco luego de un entrevero en el área tolimense, y tres minutos después se produjo una dudosa jugada en zona de candela del Tolima, cuando Brayan Rovira atropelló a Ángelo Rodríguez, pero el árbitro John Hinestroza, y mucho menos el VAR, vieron jugada de penal para el Cali.



Pero a los 40 minutos, después de revisar el VAR, Hinestroza le mostró la roja a Teófilo Gutiérrez por falta sobre un defensor del cuadro local.



Tanto va al cántaro el agua...

En el minuto 60 el VAR le anuló un gol al Tolima, anotado por Luis Miranda, pero la ayuda tecnológica decretó que el delantero pijao estaba en posición irregular luego de recibir de Michael Rangel.

A los 65 se salvó el Cali con un remate de Miranda en el segundo palo que tuvo que evacuar el arquero Humberto Avecedo.



Máyer Candelo movió sus fichas en procura de la reacción de su equipo, ingresando a Yonny González por OnelAcosta, pasando a Kevin Velasco como lateral. La reacción fue tímida porque Tolima copó todos los espacios y siguió apurando por el gol.



Tanta insistencia dio sus frutos a los 68 minutos con el 1-0 anotado por Michael Rangel, después de gran jugada de Lucumí.



A los 71 el Tolima logró el 2-0 con Jeison Lucumí, el mejor de la cancha, quien recibió un preciso pase de Yohandry Orozco y definió con un remate suave al segundo palo.



El local no bajó la presión y eso obligó al Deportivo Cali a jugar en su sector, viendo cómo el onceno pijao movía el balón de derecha a izquierda.



En la recta final del partido entraron por el Cali José Caldera y Agustín Vuletich por Ángelo Rodríguez y Santiago Mosquera.



Las variantes no surtieron efecto porque el Tolima siguió manejando el balón, aprovechando el hombre de más por la expulsión de Teófilo Gutiérrez.



El local incluso tuvo otras opciones de aumentar la cuenta, pero el arquero Humberto Acevedo en algunas ocasiones, y las malas decisiones de los delanteros pijaos en otras, evitar que el 2-0 se alterara.



Fue un amargo debut para el Cali y le tocará a Candelo corregir muchas cosas de cara a su próximo partido.