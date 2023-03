Deportivo Cali sigue generando reacciones por su actualidad donde está sumergido en una crisis de resultados que hoy lo tienen como colero de la Liga colombiana, sumado a una difícil situación financiera que hace aún compleja su operación.

El fin de semana se llevó a cabo la asamblea ordinaria de socios que inicialmente estaba programada para el sábado, pero que debió se aplazada para el domingo por la falta de quórum.

Luego de la convocatoria de asociados donde se determinaron algunas acciones para buscar salidas a la complicada situación del club, son muchas las voces que se expresan para dar su concepto del camino que se debe recorrer para salvar la institución.

Uno de ellos es Alfonso Muñoz, quien fuera presidente del Cali entre 1985 y 1989, quien fue el invitado especial este lunes a La Tocata, espacio de debate de El País para hablar del presente 'azucarero'.

En primera instancia, Muñoz se refirió a lo que fue el clásico de este domingo donde Cali y América igualaron a un gol en el estadio de Palmaseca, un resultado que deja a los verdes en la cola del torneo.

"Fue un buen partido, los dos equipos se esforzaron. Cali hizo valer su localía, pero no remató bien el juego. Tuvo oportunidades en el primer tiempo y luego llegaron dos cambios desafortunados. En un equipo, los técnicos deben tener un contrapeso, esa figura se conoce generalmente como comité de fútbol que puedan discutir sin que el entrenador les renuncie, pero que se vea que hay un trabajo de equipo", comentó Muñoz en la charla.

Cali suma una victoria, cuatro derrotas y cinco empates, un pobre balance del equipo orientado por Jorge Luis Pinto que lo tiene en el sótano de la tabla.

Los aficionados salieron del estadio caleño muy disgustados con el entrenador santandereano por la salida del partido de Daniel Mantilla y Rafael Bustamante, variantes que generaron criticas de los asistentes al clásico.

"Pinto es un tipo que sabe y de mucha experiencia. Les hace falta una conversación que conozca y que sepa opinar por qué realiza los cambios, se notó que eso influyó", comentó el exdirigente.

Al ser interrogado en ese aspecto si los actuales directivos del Cali no saben de fútbol, Muñoz fue enfático en afimar que "en estos directivos debe haber alguien que sepa del tema, pero lo que sí es claro es que el presidente no sabe de fútbol", pero eso no debe importar. En el comité ejecutivo deben haber uno o dos directivos que vivan el fútbol, que se involucren de lleno y eso yo no lo veo".

Los verdiblancos están con el agua al cuello con el tema del descenso. Es en este momento la gran preocupación de la familia caleña en esta campaña.

El experimentado dirigente aduce que la complicada situación que sufre el cuadro verdiblanco viene de algunos años atrás cuando comenzó en el año 2018 desde que se originó una crisis dirigencial importante.

"Como el Cali es demócratico elige sus directivos. La crítica va enfocada a la forma como se ha venido manejando la institucion en los últimos años y que nos tiene en este punto. El irse a la B es algo latente, es algo que tenemos a 7 puntos, tenemos un problema económico grave y además hay un presidente que no le está diciendo la verdad a los hincias y socios del Cali", acotó Alfonso.

El expresidente azucarero comentó que "el Cali terminó el año con 92 mil millones de pesos de pasivo. Vendió activos como el lote de Pance, vendieron jugadores y hay que decir que el presidente se ha metido la mano al bolsillo, algo poco usual, pero allí no está el problema. Decir que el expresidente Rodrigo Otoya va a ayudar con un préstamo de 12 millones de dólares es algo que no es cierto. Lo que hizo Otoya fue sugerir que se haga un plan financiero, que se consigan 12 amigos y que cada uno preste un millón de dólares, esa fue una idea que quedó allí".

De acuerdo a la información que tiene Muñoz, el déficit del Cali pasó de 92 mi millones de pesos a 97 mil millones.

Una de las polémicas que se generó en la asamblea de socios fue la presencia de una persona que supuestamente representaba a un grupo inversor que estaría interesado en capitalizar al Cali.

"Es una falta de respeto para la institución que un tipo de ese perfil llegue en bermudas y con un carriel. No hay derecho, cómo se atreve alguien a hacer eso. Esta siempre ha sido una institución ejemplo en el país. Cuando aparezca el inversor y la plata todo los demás se puede hacer", agregó Muñoz.

Por último, Alfonso Muñoz no es muy optimista con el futuro inmediato de la institución. "Hay que hacer la tarea, pero no veo quién lo está haciendo".